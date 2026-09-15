Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1539 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1539 (Montag: 1,1551) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8666 (0,8757) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85580 (0,85598) britische Pfund, 178,86 (178,52) japanische Yen und 0,9441 (0,9431) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro etwas schwächer - Zinsentscheid der Fed am Mittwoch im Fokusgestern, 05:44 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro gibt deutlich nach - Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherunggestern, 14:50 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belastenBei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdheute, 13:31 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder ProblemWie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista