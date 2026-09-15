E.ON - Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!
HSBC · Uhr
Thema: Infrastruktur
Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!
In den letzten Jahren befand sich die E.ON-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Doch seit dem Frühjahr gerät diese Aufschwungphase ins Stocken. Charttechnisch drohen die Hochpunkte bei rund 20 EUR ein klassisches Doppeltop zu bilden (siehe Chart). Für ein zusätzliches Warnsignal sorgt dabei, dass der Versorger zuletzt seine 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,28 EUR) preisgeben musste. Die Tiefs bei gut 17 EUR definieren dabei die Nackenlinie der drohenden Topformation, mit der sich das Papier in den letzten Wochen immer wieder auseinandergesetzt hatte. Da ein Bruch dieser Bastion die obere Umkehr mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 3 EUR vervollständigen würde, handelt es sich um ein entscheidendes Risikolevel. Auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) mahnen eher zur Vorsicht. Es ist also derzeit ein Tanz auf der charttechnischen Rasierklinge. Um die Wahrscheinlichkeit des Haltens dieser Schlüsselzone zu erhöhen und die Gefahr der Ausprägung eines Doppeltops zu bannen, müsste die E.ON-Aktie dagegen schnellstmöglich die o. g. 38-Wochen-Linie zurückerobern.
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In den letzten Jahren befand sich die E.ON-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Doch seit dem Frühjahr gerät diese Aufschwungphase ins Stocken. Charttechnisch drohen die Hochpunkte bei rund 20 EUR ein klassisches Doppeltop zu bilden (siehe Chart). Für ein zusätzliches Warnsignal sorgt dabei, dass der Versorger zuletzt seine 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,28 EUR) preisgeben musste. Die Tiefs bei gut 17 EUR definieren dabei die Nackenlinie der drohenden Topformation, mit der sich das Papier in den letzten Wochen immer wieder auseinandergesetzt hatte. Da ein Bruch dieser Bastion die obere Umkehr mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 3 EUR vervollständigen würde, handelt es sich um ein entscheidendes Risikolevel. Auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) mahnen eher zur Vorsicht. Es ist also derzeit ein Tanz auf der charttechnischen Rasierklinge. Um die Wahrscheinlichkeit des Haltens dieser Schlüsselzone zu erhöhen und die Gefahr der Ausprägung eines Doppeltops zu bannen, müsste die E.ON-Aktie dagegen schnellstmöglich die o. g. 38-Wochen-Linie zurückerobern.
E.ON (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart E.ON
Quelle: LSEG, tradesignal²
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