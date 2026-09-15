von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

E.ON - Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!

HSBC · Uhr
Thema: Infrastruktur
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!

In den letzten Jahren befand sich die E.ON-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Doch seit dem Frühjahr gerät diese Aufschwungphase ins Stocken. Charttechnisch drohen die Hochpunkte bei rund 20 EUR ein klassisches Doppeltop zu bilden (siehe Chart). Für ein zusätzliches Warnsignal sorgt dabei, dass der Versorger zuletzt seine 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,28 EUR) preisgeben musste. Die Tiefs bei gut 17 EUR definieren dabei die Nackenlinie der drohenden Topformation, mit der sich das Papier in den letzten Wochen immer wieder auseinandergesetzt hatte. Da ein Bruch dieser Bastion die obere Umkehr mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 3 EUR vervollständigen würde, handelt es sich um ein entscheidendes Risikolevel. Auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) mahnen eher zur Vorsicht. Es ist also derzeit ein Tanz auf der charttechnischen Rasierklinge. Um die Wahrscheinlichkeit des Haltens dieser Schlüsselzone zu erhöhen und die Gefahr der Ausprägung eines Doppeltops zu bannen, müsste die E.ON-Aktie dagegen schnellstmöglich die o. g. 38-Wochen-Linie zurückerobern.

E.ON (Weekly)

Chart E.ON
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Chart E.ON
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen