Emmys 2026: Das sind die Abräumer

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Mit insgesamt 14 Emmys gewann die Horror-Comedyserie "Widow's Bay" mehr Auszeichnungen als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der US-Fernsehpreise. Aber auch andere Schauspieler, Schauspielerinnen, Serien und Shows konnten Preise einsammeln. Ein Überblick über die diesjährigen Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

Comedy-Kategorie

Outstanding Comedy Series (Herausragende Comedyserie): "Widow's Bay"

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series (Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedyserie): Kate O'Flynn ("Widow's Bay")

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedyserie): Jean Smart ("Hacks")

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Comedyserie): Stephen Root ("Widow's Bay")

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedyserie): Matthew Rhys ("Widow's Bay")

Outstanding Writing for a Comedy Series (Herausragendes Drehbuch für eine Comedyserie): Katie Dippold ("Widow's Bay")

Outstanding Directing for a Comedy Series (Herausragende Regie für eine Comedyserie): Hiro Murai ("Widow's Bay")

Drama-Kategorie

Outstanding Drama Series (Herausragende Dramaserie): "The Pitt"

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series (Herausragende Nebendarstellerin in einer Dramaserie): Allison Janney ("The Diplomat", deutscher Titel: "Diplomatische Beziehungen")

Outstanding Lead Actress in a Drama Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie): Rhea Seehorn ("Pluribus", deutscher Titel: "Pluribus - Glück ist ansteckend")

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie): Tom Pelphrey ("Task")

Outstanding Lead Actor in a Drama Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie): Noah Wyle ("The Pitt")

Outstanding Directing for a Drama Series (Herausragende Regie einer Dramaserie): Saul Metzstein ("Slow Horses", deutscher Titel: "Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb")

Outstanding Writing for a Drama Series (Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie): Vince Gilligan ("Pluribus", deutscher Titel: "Pluribus - Glück ist ansteckend")/cah/DP/zb