EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026

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EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Alexanderwerk AG: Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026

15.09.2026 / 16:19 CET/CEST
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Insiderinformationen nach Art. 17 MAR

Alexanderwerk AG, Remscheid

ISIN DE000A37FTW0

Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31.Dezember 2026

Aufsichtsrat und Finanzvorstand („CFO“), Herr Dr. Thomas Paul, sind soeben und im besten Einvernehmen übereingekommen, dass der zum 31. Dezember 2026 auslaufende Vorstandsdienstvertrag und die zu diesem Datum endende Organstellung aus privaten Gründen des Vorstandsmitglieds nicht über den 31. Dezember 2026 hinaus verlängert werden.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bereits jetzt für die Zusammenarbeit und wünscht Herrn Dr. Thomas Paul beruflich und privat weiterhin alles Gute.

Remscheid, 15. September 2026

Alexanderwerk AG

Der Vorstand

Kontakt:

Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com

Ende der Insiderinformation

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Alexanderwerk AG
Kippdorfstraße 6 - 24
42857 Remscheid
Deutschland
Telefon:02191 / 795 - 0
Fax:02191 / 795 - 202
E-Mail:IR@alexanderwerk.com
Internet:www.alexanderwerk.com
ISIN:DE000A37FTW0
WKN:A37FTW
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
LEI Code:391200H7N189TNDPOZ27
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