EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

EQS Group · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

15.09.2026 / 15:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend

Niestetal, 15. September 2026 – Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert, hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er in den kommenden Wochen krankheitsbedingt seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht ausüben kann.

SMA wird vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt.

Olaf Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernimmt dabei bis auf weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben von Jürgen Reinert als Sprecher.

Kontakt:

Thomas Fritsche

Investor Relations

thomas.fritsche@sma.de

Tel.: +49 (0)561 / 9522-1404

Ende der Insiderinformation

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Telefon:+49 (0)561 / 9522 - 0
Fax:+49 (0)561 / 9522 - 100
E-Mail:investor.relations@sma.de
Internet:http://www.sma.de
ISIN:DE000A0DJ6J9
WKN:A0DJ6J
Indizes:SDAX, TecDAX,
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900Q6JQHI8X451Q21
EQS News ID:2399592
Ende der MitteilungEQS News-Service

2399592 15.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SMA Solar

Das könnte dich auch interessieren

Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 15.09.2026heute, 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstheute, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen