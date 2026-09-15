EQS-DD: ElringKlinger AG: Dirk Oltmann Willers, Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2026 / 14:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dirk Oltmann
Nachname(n):Willers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ElringKlinger AG

b) LEI

529900QDISXXZ2D1Q489 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007856023

b) Art des Geschäfts

Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren übertragen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,1373 EUR8.980 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,1373 EUR8.980,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Deutschland
Internet:www.elringklinger.de
LEI Code:529900QDISXXZ2D1Q489
Ende der MitteilungEQS News-Service

107080 15.09.2026 CET/CEST

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