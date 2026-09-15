EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2026 / 10:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Q-Soft Verwaltungs AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt
Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung
Tippfehler bei Angabe des Volumens

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,26 EUR 277.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,2600 EUR 277.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstaße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.kst-ag.de
LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107078  15.09.2026 CET/CEST

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