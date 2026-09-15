EQS-HV: BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.10.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BBJ Consult AG, Berlin, lädt die Aktionäre gemäß § 15 Ziffern 1 und 3 der Satzung unter Einhaltung der satzungsmäßigen Einberufungsfrist von einem Monat ab Veröffentlichung im Bundesanzeiger zur Hauptversammlung am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr in den Sitzungssaal der Corvus GmbH, Weißenseer Weg 111, 10369 Berlin, ein.

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen:

Tagesordnungspunkt 1:

Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 2:

Beschluss über das Protokoll der letzten Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 3:

Bericht des Aufsichtsrats

Tagesordnungspunkt 4:

Bericht des Abwicklers zur Geschäftslage der Gesellschaft und dem Stand der Liquidation

Tagesordnungspunkt 5:

Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und Beschluss über den Verlustvortrag

Tagesordnungspunkt 6:

Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2026 bis zum 18. März 2026 und Beschluss über den Gewinnvortrag

Tagesordnungspunkt 7:

Entlastung des Vorstands/Abwicklers für das Geschäftsjahr 2025 und bis zum Tag der Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 8:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 und bis zum Tag der Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 9:

Feststellung der Eröffnungsbilanz zum Beginn der Abwicklung

Tagesordnungspunkt 10:

Diskussion der weiteren Schritte im Verlauf des Liquidationsverfahrens

Tagesordnungspunkt 11:

Sonstiges