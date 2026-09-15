EQS-HV: BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.10.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: BBJ Consult Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.10.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

15.09.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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BBJ Consult Aktiengesellschaft Berlin Einladung zur Hauptversammlung 2026 Einladung zur Hauptversammlung der Aktionäre der BBJ Consult AG


Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BBJ Consult AG, Berlin, lädt die Aktionäre gemäß § 15 Ziffern 1 und 3 der Satzung unter Einhaltung der satzungsmäßigen Einberufungsfrist von einem Monat ab Veröffentlichung im Bundesanzeiger zur Hauptversammlung am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr in den Sitzungssaal der Corvus GmbH, Weißenseer Weg 111, 10369 Berlin, ein.

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen:

Tagesordnungspunkt 1:

Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 2:

Beschluss über das Protokoll der letzten Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 3:

Bericht des Aufsichtsrats

Tagesordnungspunkt 4:

Bericht des Abwicklers zur Geschäftslage der Gesellschaft und dem Stand der Liquidation

Tagesordnungspunkt 5:

Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und Beschluss über den Verlustvortrag

Tagesordnungspunkt 6:

Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2026 bis zum 18. März 2026 und Beschluss über den Gewinnvortrag

Tagesordnungspunkt 7:

Entlastung des Vorstands/Abwicklers für das Geschäftsjahr 2025 und bis zum Tag der Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 8:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 und bis zum Tag der Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 9:

Feststellung der Eröffnungsbilanz zum Beginn der Abwicklung

Tagesordnungspunkt 10:

Diskussion der weiteren Schritte im Verlauf des Liquidationsverfahrens

Tagesordnungspunkt 11:

Sonstiges

 

Peter Deutschland, Vorsitzender des Aufsichtsrats

15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BBJ Consult Aktiengesellschaft
c/o Michael Gericke, Reutlinger Str. 1a
12247 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@bbj.de
Internet: https://bbj.de/

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2399668  15.09.2026 CET/CEST

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