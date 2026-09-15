EQS-HV: BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.10.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.10.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
15.09.2026 / 15:05 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BBJ Consult Aktiengesellschaft
|c/o Michael Gericke, Reutlinger Str. 1a
|12247 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@bbj.de
|Internet:
|https://bbj.de/
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