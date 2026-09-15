EQS-News: Aareal Bank and TCS schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation

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EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vereinbarung
Aareal Bank and TCS schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation

15.09.2026 / 11:01 CET/CEST
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Aareal Bank and TCS schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der digitalen Transformation

Wiesbaden, 15. September 2026 – Die Aareal Bank AG und Tata Consultancy Services (TCS) gehen eine langfristige strategische Partnerschaft zu IT-Sourcing- und Infrastrukturdienstleistungen ein. Im Rahmen der Strategie “Aareal Ambition“ ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Meilenstein für die technologische Modernisierung der Bank.

Durch die Partnerschaft wird TCS integraler Bestandteil des IT-Ökosystems der Bank und unterstützt so den Übergang zu einer diversifizierten Cloud-First-Plattform. Ebenso zahlt die Bereitstellung einer skalierbaren Umgebung auf die langfristigen strategischen Ziele der Bank ein.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TCS den Betrieb und das Hosting der Rechenzentrumsumgebung der Aareal Bank übernehmen und damit eine stabile und skalierbare Basis für die Cloud-First-Transformationsagenda der Bank schaffen.

„Eine moderne, resiliente und effiziente Technologieplattform ist für die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie von zentraler Bedeutung. Durch die Partnerschaft mit TCS stärken wir unsere technologischen Fähigkeiten und schaffen die Grundlage für die nächste Stufe unserer Transformation. TCS verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Cloud-Services.“

Dr. Christian Ricken, Vorstandsvorsitzender Aareal Bank AG

„Finanzinstitute modernisieren ihre vorhandene Technologie, um den wachsenden Anforderungen an Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Agilität gerecht zu werden. Gleichzeitig werden KI-gestützte Prozesse zu einem entscheidenden Faktor bei der Transformation von Unternehmen. Wir sind stolz darauf, die Aareal Bank bei ihrer technologischen Transformation zu begleiten. Unser gemeinsamer Fokus liegt auf dem Aufbau einer modernen, sicheren und skalierbaren Technologieumgebung, die Innovation, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum unterstützt.“ ergänzt K. Krithivasan, CEO & MD, Tata Consultancy Services.

Diese Partnerschaft bildet die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit über Infrastruktur und Sourcing-Services hinaus. Beide Unternehmen werden weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit und der künstlichen Intelligenz, um die operative Resilienz zu stärken und Innovation voranzutreiben.

Ansprechpartner für die Medien:

Thomas Rutzki

Telefon: +49 611 348 2947
Mobil: +49 170 543 1458
thomas.rutzki@aareal-bank.com

Nadine Klees

Telefon: +49 611 348 2488
Mobil: +49 151 633 29175
nadine.klees@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank

Die Aareal Bank AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Sie bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien – vertreten. Die Geschäftsstrategie ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:+49 (0)611 348 - 0
E-Mail:aareal@aareal-bank.com
Internet:www.aareal-bank.com
ISIN:XS2971584813
WKN:A289M2
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