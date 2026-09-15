EQS-News: Aramea Kaizen erreicht wichtigen Meilenstein

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Aramea Kaizen erreicht wichtigen Meilenstein



15.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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Hamburg, 15. September 2026

Aramea Kaizen erreicht wichtigen Meilenstein

Der Aramea Kaizen knackt die für jeden Fonds wichtige 100 Millionen Euro Marke. Ein Meilenstein für den flexiblen, global investierenden Rentenfonds.

ALLES in EINEM. Eine Kombination aus Nachrang- und Wandelanleihen, ergänzt um Emerging-Markets-, High-Yield- sowie Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Aramea Kaizen bündelt die Expertise und Investmentideen aller Anleiheteams von Aramea Asset Management in einer globalen Rentenstrategie. Dabei ist das Portfolio nicht an starre Marktgewichtungen gebunden: Das Fondsmanagement sucht gezielt dort nach Chancen, wo Risiko und Rendite aus seiner Sicht besonders attraktiv zueinanderstehen.

„Der Kaizen ist im Kern unser Best-of-Aramea-Portfolio. Wir können über unterschiedliche Segmente des globalen Anleihemarktes hinweg genau die Ideen einsetzen, von denen wir am stärksten überzeugt sind“, sagt Sven Pfeil, Vorstand und Portfoliomanager der Aramea Asset Management AG. „Wir kaufen nicht, weil etwas im Index groß ist. Wir investieren dort, wo wir für das eingegangene Risiko attraktiv bezahlt werden.“

Der Erfolg unterstreicht erneut den Anspruch von Aramea, sich in einem zunehmend von passiven Produkten und großen Plattformen geprägten Markt bewusst zu differenzieren. Als aktiver Asset Manager will Aramea nicht alles für jeden sein - sondern dort überzeugen, wo Expertise, Spezialisierung und Investmententscheidungen den Unterschied machen können. Der Erfolg gibt dem Ansatz recht: Seit Jahren zählt der Aramea Kaizen zur Spitze seiner Peergroup – mit einer durchschnittlichen Rendite von 6,5 Prozent p.a. über die vergangenen drei Jahre.

„Für uns zählen Chancen und Risiken und keine Indexgewichte. 100 Millionen Euro Fondsvolumen sind für uns mehr als ein wichtiger Meilenstein. Sie sind ein starkes Vertrauenssignal unserer Anleger und zeigen, dass aktives Management mit einem klaren Profil gefragt ist“, sagt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG. „Genau dafür steht der Aramea Kaizen: für einen Investmentansatz mit Überzeugung, Disziplin und dem Anspruch, seine Stärken konsequent weiterzuentwickeln.“

ARAMEA KAIZEN I-Tranche | WKN: A3CNGA



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Mönckebergstrasse 31 • D – 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-101

ronny.wagner@aramea-ag.de

Aramea Asset Management AG – www.aramea-ag.de Ronny WagnerLeiter Marketing & Public RelationsMönckebergstrasse 31 • D – 20095 HamburgTelefon +49 40 866 488-101

Über die Aramea Asset Management AG

Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Prof. Dr. Isabel Welpe, Dr. Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. Aramea Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

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