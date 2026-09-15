EQS-News: ARBOR Technology präsentiert auf der VISION 2026 Innovationen im Bereich Edge-KI-Bildverarbeitung

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EQS-News: ARBOR Technology Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
ARBOR Technology präsentiert auf der VISION 2026 Innovationen im Bereich Edge-KI-Bildverarbeitung

15.09.2026 / 10:05 CET/CEST
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TAIPEI, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- ARBOR Technology Corp. freut sich, seine Teilnahme an derVISION 2026 bekannt zu geben, auf der Besucher vom 6. bis 8. Oktober 2026 am ARBOR-Stand (Halle 8, Stand 8D16) die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Edge-KI-Computing, Bildverarbeitung und intelligente Inspektionstechnologien entdecken können.

ARBOR Technology to Showcase Edge AI Vision Innovations at VISION 2026
ARBOR Technology to Showcase Edge AI Vision Innovations at VISION 2026

Passend zum Schwerpunkt der Messe auf industrieller Bildverarbeitung und KI-gestützter Automatisierung wird ARBOR eine dynamische Live-Demonstration präsentieren, bei der die KI-Inferenzplattform ARES-1983H-AI in Verbindung mit führenden KI-Beschleunigern von MemryX, DEEPX und Axelera AI zum Einsatz kommt. Die Vorführung zeigt Echtzeit-Videoanalysen zur Überwachung der Sicherheit auf Baustellen, einschließlich der Erkennung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzhelmen, Warnwesten und weiterer wichtiger Schutzmittel. Die Lösung verdeutlicht, wie Edge-basierte KI dazu beitragen kann, die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Ebenfalls zu sehen sein wird der FPC-9309W-G5, eine Edge-KI-Plattform auf Basis von Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2), die mit Software des europäischen Partners SAIMOS® kombiniert ist und intelligente Videoanalyse- und Sicherheitslösungen demonstriert, die vollständig auf Intel®-CPUs laufen. SAIMOS bietet diese Lösungen in verschiedenen Branchen an, darunter Industrie, kritische Infrastruktur, Verkehr, Handel, Sportveranstaltungen und Logistik.

Besucher können zudem eine Reihe innovativer, KI-gestützter Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien entdecken, darunter das TIM-048 Wärmebildsystem von AMobile, das für die thermische Überwachung, Zustandsüberwachung und Umgebungserfassung konzipiert ist, sowie die LU720 AI Box, die auf dem MediaTek Genio 720 basiert und leistungsstarke Edge-KI-Verarbeitung für bildverarbeitungsgestützte Anwendungen bietet.

Um seine Bereitschaft für die nächste Generation der industriellen Datenverarbeitung zu demonstrieren, wird ARBOR außerdem den IEC-6700 vorstellen, einen industriellen Edge-Controller auf Basis der Panther-Lake-Plattform von Intel. Das System wurde für anspruchsvolle KI-Workloads sowie industrielle Automatisierungsumgebungen entwickelt und unterstreicht ARBORs Bestreben, die neuesten Computing-Technologien an den Edge zu bringen.

Besuchen Sie ARBOR auf der VISION 2026, um Live-Vorführungen zu erleben, sich über neue Trends im Bereich der KI-Bildverarbeitung auszutauschen und zu erfahren, wie intelligente Edge-Lösungen die industrielle Inspektion, die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Automatisierung verändern. Wir freuen uns darauf, Kunden, Partner, Systemintegratoren und Fachleute der Branche am Stand 8D16 begrüßen zu dürfen.

Datum: 6. bis 8. Oktober 2026
Veranstaltungsort: Messe Stuttgart
Stand: Halle 8, 8D16

Cision
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