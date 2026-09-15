EQS-News: Autodesk treibt die Entwicklung agentenbasierter KI in seinen drei Branchen-Clouds voran

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Autodesk treibt die Entwicklung agentenbasierter KI in seinen drei Branchen-Clouds voran



15.09.2026 / 22:35 CET/CEST

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Eine neue spezialisierte und handlungsorientierte KI in Autodesk Forma, Autodesk Fusion und Autodesk Flow wandelt vernetzte Branchendaten und Projektkontexte in Projektintelligenz um, auf deren Grundlage Kunden handeln können

LAS VEGAS, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Autodesk University 2026 stellte Autodesk (NASDAQ: ADSK) einen ersten Einblick in die neue agentenbasierte KI für seine drei Branchen-Clouds vor: Autodesk Forma für Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen; Autodesk Fusion für Design und Fertigung; sowie Autodesk Flow für Medien und Unterhaltung. Gemeinsam prägen diese neuen Funktionen die nächste Generation von Autodesk Assistant. Sie erweitern die agentische KI-Erfahrung von Autodesk über Produkte, Projekte und Teams hinweg – statt sich auf ein einzelnes Tool zu beschränken – und nutzen vernetzte Projektdaten, um nicht nur die gestellte Frage zu verstehen, sondern auch das dahinterstehende Projekt.

Autodesk Logo

Autodesk Assistant ist ab heute für zahlreiche Autodesk-Produkte allgemein verfügbar, darunter Fusion, Forma und Flow. Damit können Kunden die Autodesk-KI direkt in den Tools nutzen, mit denen sie bereits arbeiten. Das Erlebnis der nächsten Generation geht über ein einzelnes Produkt hinaus. Anstatt von Fachleuten zu verlangen, dass sie wissen, auf welches Autodesk-Produkt oder welche KI-Funktion sie zurückgreifen müssen, geht die Benutzererfahrung der nächsten Generation von dem aus, was sie erreichen möchten, stellt die relevanten Informationen und Funktionen bereit und lässt den Fachleuten die Kontrolle.

Diese Benutzererfahrung der nächsten Generation wurde entwickelt, um Projektinformationen mit den richtigen Autodesk-Funktionen über Produkte, Projekte und Teams hinweg zu verknüpfen, unter anderem durch eine für 2027 geplante eigenständige Benutzererfahrung.

„In unseren Branchen lag der Engpass noch nie bei den Ideen. Es ist die Kapazität", sagte Andrew Anagnost, President und CEO von Autodesk. „Und für Fachleute aus den Bereichen Design und Fertigung ist „wahrscheinlich richtig" falsch, da ihre Arbeit Konsequenzen in der realen Welt hat. Unsere drei Branchen-Clouds – Forma, Fusion und Flow – verbinden die Menschen, Daten und Arbeitsabläufe, die das Funktionieren der Branchen gewährleisten. Mit Autodesk Assistant stellen wir unseren Kunden bereits heute intelligente Lösungen zur Verfügung, und die nächste Generation wird diese Erfahrung auf alle Produkte, Projekte und Teams ausweiten. Und da diese Intelligenz auf mehr als vier Jahrzehnten Branchenexpertise von Autodesk basiert, können wir unseren Kunden die richtigen Funktionen zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen, sodass sie sich auf das zu lösende Problem konzentrieren können – und nicht auf das Produkt, mit dem sie es lösen müssen."

Der Vorteil von Autodesk besteht nicht nur darin, zu verstehen, was ein Kunde erreichen möchte. Vielmehr liegt er in der Kombination von Projektintelligenz mit den spezialisierten Fähigkeiten in den Bereichen Konstruktion, Engineering, Simulation, Fertigung und Produktion, die erforderlich sind, um Absichten in verlässliche, praxisnahe Ergebnisse umzusetzen. Allgemeine KI kann viele Arten von Informationen logisch verknüpfen; Autodesk kann diese Schlussfolgerungen jedoch auf die Geometrie, die Randbedingungen, die Physik, die Prozesse und die Projekthistorie stützen, die darüber entscheiden, ob etwas tatsächlich entworfen, gebaut, gefertigt oder produziert werden kann.

Warum Projektkontext und Branchenkenntnisse wichtig sind

Design und Umsetzung: KI muss eine noch anspruchsvollere Aufgabe bewältigen: Sie muss den spezifischen Kontext und die Rahmenbedingungen realer Projekte verstehen, wie beispielsweise Gebäude, Infrastruktur, Produkte, Fertigungsprozesse, Figuren, Szenen, Zeitpläne, Spezifikationen sowie die Beziehungen zwischen all diesen Elementen.

Die drei Branchen-Clouds von Autodesk liefern diesen Kontext. Forma vernetzt Daten und Arbeitsabläufe in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen. Fusion verbindet Design und Fertigung. Flow verbindet Medien und Unterhaltung. In Verbindung mit der mehr als vier Jahrzehnte langen Branchenerfahrung von Autodesk entsteht so das, was das Unternehmen als „Projektintelligenz" bezeichnet: umsetzbare Erkenntnisse, die aus vernetzten Projektdaten, dem Branchenkontext und KI gewonnen werden.

Der Unterschied wird erst dann deutlich, wenn sich etwas ändert. Betrachten wir einmal einen baulichen Umbau eines Gebäudes. Die nächste Generation von Assistant ist in der Lage, diese Änderung im Kontext des Projekts zu verstehen, ihre Auswirkungen auf die Fertigung, den Zeitplan, die Kosten, die Bauabfolge und den Betrieb zu erkennen und die für entsprechende Maßnahmen erforderlichen Autodesk-Funktionen bereitzustellen. Anstatt das Problem lediglich zu beschreiben, kann Assistant Projektinformationen mit den spezifischen Entwurfs-, Konstruktions- und Produktionswerkzeugen verknüpfen, auf die sich die Teams stützen, um Optionen zu bewerten und ein zuverlässiges, umsetzbares Ergebnis zu erzielen.

„Projektteams arbeiten nicht nur mit einem einzigen Tool oder in einem einzigen Bereich eines Projekts, und die nächste Generation von Autodesk Assistant spiegelt dies wider", sagte Marius Jablonskis, Digital Transformation Leader bei Norconsult, einem pan-nordischen, interdisziplinären Beratungsunternehmen, das sich auf Ingenieurwesen, Architektur und digitale Expertise spezialisiert hat. „Das Potenzial besteht darin, den richtigen Projektkontext in den Arbeitsablauf einzubinden, damit Teams besser erkennen können, was Aufmerksamkeit erfordert, und entsprechend leichter darauf reagieren können. Wir sehen zudem einen echten Mehrwert darin, dass wir unsere eigenen Tools und Informationen neben denen von Autodesk in die Arbeitsumgebung integrieren können."

Was die nächste Generation von Autodesk Assistant leistet

Assistent der nächsten Generation basiert auf drei Schwerpunkten:

Verstehen, worauf Sie achten müssen. „Personal Pulse" zeigt projektübergreifend die wichtigsten Themen und Erkenntnisse auf. „Assistant Spaces" bietet Teams und ihren Mitarbeitern eine fokussierte Umgebung, in der sie ein Problem untersuchen, gemeinsam daran arbeiten und dessen Auswirkungen auf nachgelagerte Bereiche erkennen können.

Über verschiedene Arbeitsabläufe hinweg handeln. Assistant vereint die spezialisierten KI-Lösungen von Autodesk für Design, Technik und Kreativität mit den präzisen Funktionen, auf die Fachleute bei der Simulation, Fertigung und Realisierung ihrer Projekte vertrauen, und setzt so Absichten durch Interaktion in natürlicher Sprache und per Spracheingabe in zuverlässige, überprüfbare Ergebnisse um.

Bringen Sie Ihre eigene Intelligenz mit. Mit Assistant Builder können Kunden ihre eigenen KI-Agenten, Tools und bewährten Partnerdienste mit dem Autodesk-Projektkontext verknüpfen; die Unterstützung von Agenten von Drittanbietern aus dem „Design & Make Marketplace" ist geplant.

Im Hintergrund bewertet der „Autodesk AI Orchestrator" Modelle anhand der Anforderungen einer bestimmten Aufgabe, darunter Genauigkeit, Geschwindigkeit, Sicherheit und Kosten. Dadurch kann Autodesk auf verschiedene Formen der Intelligenz zurückgreifen, anstatt sich bei jedem Problem auf ein einziges Modell zu verlassen.

Das Ergebnis ist eine Intelligenzebene, die das logische Denken mit dem Handeln über die gesamte „Design and Make"-Plattform von Autodesk sowie die Branchen-Clouds hinweg verbindet. Sie verbindet Projektintelligenz mit der spezialisierten KI und den präzisen Funktionen, auf die sich Kunden verlassen, um Ideen in konkrete Ergebnisse umzusetzen. Autodesk Assistant ist in den Produkten verfügbar, die Kunden heute nutzen, und wird sich mit der nächsten Generation von Assistant über Produkte, Projekte und Teams hinweg ausweiten.

Für den professionellen Einsatz konzipiert

Autodesk Assistant basiert auf einem realen Projektkontext und wird, wie jede Autodesk-KI-Funktion, hinsichtlich Datenintegrität, Datenschutz und Risiken geprüft. Autodesk veröffentlicht „AI Transparency Cards" für den Autodesk Assistant, in denen die verwendeten Daten und Technologien, Sicherheitsvorkehrungen sowie bekannte Einschränkungen erläutert werden. Autodesk Assistant wurde entwickelt, um das fachliche Urteilsvermögen zu unterstützen – unter Einbeziehung geeigneter Kontrollmechanismen und menschlicher Aufsicht.

Im 2027 State of Design & Make Report von Autodesk gaben 70 % der befragten Führungskräfte und Experten aus den Bereichen Design und Fertigung an, dass sie davon ausgehen, dass KI alltägliche und sich wiederholende Arbeitsschritte reduzieren und ihnen mehr Kapazitäten verschaffen wird, um sich auf das Urteilsvermögen, die Kreativität und das Fachwissen zu konzentrieren, die die Arbeit tatsächlich erfordert.

Verfügbarkeit

Autodesk Assistant ist bereits heute in den Autodesk-Branchen-Clouds sowie in zahlreichen Autodesk-Produkten verfügbar, darunter Fusion, Forma und Flow. Autodesk präsentiert auf der AU 2026 einen ersten Einblick in das erweiterte Erlebnis der nächsten Generation. Das Erlebnis der nächsten Generation ist noch nicht allgemein verfügbar.

Informationen zur Verfügbarkeit, zum Zeitplan für die Einführung, zu den Abonnementbedingungen sowie zu regionalen Besonderheiten dieser Funktionen der nächsten Generation werden im Jahr 2027 bekannt gegeben.

Häufig gestellte Fragen zu

Was sind Autodesk Forma, Autodesk Fusion und Autodesk Flow?

Forma, Fusion und Flow sind die drei Branchen-Clouds von Autodesk, die Daten, Arbeitsabläufe und KI in den von Autodesk bedienten Branchen miteinander verbinden.

Autodesk Forma ist die Branchen-Cloud für den AEC-Sektor und bildet die Grundlage für Autodesk im Bereich der intelligenten Lösungen für die gebaute Umwelt. Forma vereint detaillierte Konstruktions- und Projektdaten auf einer gemeinsamen Cloud-Datenplattform, verknüpft Arbeitsabläufe über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg und bietet umfassende branchenspezifische Kontextinformationen für spezialisierte und agierende KI. Forma ist die Zukunft von AEC-Produkten wie Revit und integriert die Funktionen, auf die sich Kunden heute verlassen, in eine stärker vernetzte, cloudbasierte und KI-native Arbeitsweise.

Autodesk Fusion ist die Branchen-Cloud für Konstruktion und Fertigung, die Daten und Arbeitsabläufe in den Bereichen Produktdesign, Konstruktion, Fertigung und Produktion miteinander verknüpft. Fusion bringt Teams und Fachbereiche auf der Grundlage vernetzter Produktdaten zusammen, sodass sie nahtloser von der Idee zum fertigen Produkt gelangen können.

Autodesk Flow ist die Branchen-Cloud für die Medien- und Unterhaltungsbranche, die Daten und Arbeitsabläufe in der gesamten Inhaltserstellung und -produktion miteinander verbindet. Flow bringt Kreativteams, Produktionsdaten und KI zusammen, um Kunden dabei zu unterstützen, nahtloser von der Idee zum fertigen Inhalt zu gelangen.

Was ist Autodesk Assistant und was ist die nächste Generation von Autodesk Assistant?

Autodesk Assistant ist die KI-Schnittstelle von Autodesk für „Design and Make", die Projektintelligenz in die Arbeitsabläufe der Kunden integriert, um ihnen zu helfen, mithilfe natürlicher Sprache und des Projektkontexts Situationen zu verstehen, zu planen und Maßnahmen zu ergreifen. Sie verbindet Kunden mit den spezialisierten KI-Funktionen und -Fähigkeiten von Autodesk über ihre gesamten Arbeitsabläufe hinweg, wobei die Fachleute stets die Kontrolle behalten. Autodesk Assistant ist ab heute für zahlreiche Autodesk-Produkte allgemein verfügbar.

Die nächste Generation von Autodesk Assistant baut auf dieser Grundlage auf und bietet ein erweitertes, agentenbasiertes KI-Erlebnis, das darauf ausgelegt ist, Projektintelligenz mit den passenden Autodesk-Funktionen über Produkte, Projekte und Teams hinweg zu verknüpfen. Diese erweiterten Funktionen werden auf der AU 2026 vorgestellt, sind noch nicht allgemein verfügbar und sollen ab 2027 schrittweise eingeführt werden.

Wie wird Vertrauen in den Autodesk Assistant integriert?

Autodesk Assistant basiert auf einem realen Projektkontext und wird als KI-Funktion hinsichtlich Datenintegrität, Datenschutz und Risiken bewertet. Für weitere Informationen zu den verwendeten Daten und Technologien, den Sicherheitsvorkehrungen sowie den bekannten Einschränkungen veröffentlicht Autodesk eine KI-Transparenzkarte für Assistant.

Was ist Projektintelligenz?

Projektintelligenz ist umsetzbare Information, die aus vernetzten Projektdaten, Branchenkontext und künstlicher Intelligenz gewonnen wird.

Sie kann Teams dabei helfen, zu verstehen, was sich geändert hat, zu erkennen, was Aufmerksamkeit erfordert, nachfolgende Auswirkungen zu antizipieren und zu entscheiden, welche Maßnahmen als Nächstes zu ergreifen sind. Autodesk Assistant wurde entwickelt, um die vernetzten Daten und den Kontext innerhalb der Branchen-Clouds von Autodesk in Projektintelligenz umzuwandeln, auf deren Grundlage Kunden handeln können.

Wie bringt Autodesk KI in die reale Welt?

Viele der Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und Produkte, mit denen Menschen täglich zu tun haben, entstehen zunächst als digitale Modelle. Autodesk verknüpft KI mit den Branchendaten, dem Projektkontext und den professionellen Arbeitsabläufen, die bei der Planung, Konstruktion, Errichtung, Fertigung und dem Betrieb dieser Anlagen zum Einsatz kommen. Dadurch kann Autodesk KI-basierte Schlussfolgerungen mit Geometrie, Randbedingungen, Physik, Prozessen und präzisen Funktionen kombinieren, die darüber entscheiden, ob ein Ergebnis in der realen Welt tatsächlich umgesetzt werden kann. Autodesk arbeitet daran, einen kontinuierlichen Kreislauf zu schaffen, in dem die Leistung in der Praxis Einfluss darauf nimmt, was Kunden als Nächstes entwerfen und herstellen.

Was bedeutet „agentische KI" bei Autodesk?

Bei Autodesk versteht man unter „agentischer KI" eine KI, die den Projektkontext nutzt, um Fachleuten dabei zu helfen, ein angestrebtes Ergebnis zu verstehen, zu planen und Maßnahmen zu ergreifen, anstatt lediglich eine Frage zu beantworten. Autodesk Assistant integriert bereits heute agentenbasierte KI-Funktionen in Autodesk-Produkte, während die nächste Generation darauf ausgelegt ist, Informationen und spezialisierte Funktionen produkt-, projekt- und teamübergreifend zu koordinieren.

Informationen zu Autodesk

Designer, Ingenieure, Bauunternehmer und Kreative auf der ganzen Welt vertrauen auf Autodesk, wenn es darum geht, alles Mögliche zu entwerfen und zu realisieren. Von den Gebäuden, in denen wir leben und arbeiten, bis hin zu den Autos, die wir fahren, und den Brücken, über die wir fahren. Von den Produkten, die wir nutzen und auf die wir uns verlassen, bis hin zu den Filmen und Spielen, die uns inspirieren. Autodesks

Die „Design and Make"-Plattform erschließt das Potenzial von Daten, um Erkenntnisse schneller zu gewinnen und Prozesse zu automatisieren. Damit stellen wir unseren Kunden die Technologie zur Verfügung, mit der sie die Welt um uns herum gestalten und bessere Ergebnisse für ihr Unternehmen und unseren Planeten erzielen können. Weitere Informationen finden Sie unterautodesk.comoder folgen Sie @autodesk. #MakeAnything

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