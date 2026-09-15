EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,96 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln auf 15,8 Milliarden US-Dollar beläuft

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,96 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln auf 15,8 Milliarden US-Dollar beläuft



15.09.2026 / 16:40 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,0 Millionen ETH

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 98 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

ETH ist bislang der Makro-Vermögenswert mit der besten Wertentwicklung im dritten Quartal 2026 und übertrifft den S&P 500 um 5866 Basispunkte.

Tom Lee wird am 30. September 2026 die Hauptrede auf der KBW halten

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5 067 309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.513 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,7 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 98 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS), dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine haben einen Gesamtwert von 15,8 Milliarden US-Dollar, darunter 5,96 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 549 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände.

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine einen Gesamtwert von 15,8 Milliarden US-Dollar haben.

Bitmine Weekly Update

Stand 13. September 2026, 17:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5 956 378 ETH zu einem Kurs von 2.513 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 212 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 98 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 549 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,0 Millionen ETH) aus.

„Das Kursverhältnis von ETH zu BTC stieg auf den höchsten Stand seit dem 30. Januar dieses Jahres und markierte damit einen neuen Aufwärtstrend, wobei die seit den Höchstständen während der COVID-19-Pandemie bestehende Trendlinie durchbrochen wurde. Unserer Ansicht nach spiegelt dies die gestärkte Position von Ethereum als Abwicklungsinfrastruktur für die Tokenisierung an der Wall Street sowie die zunehmende Erkenntnis wider, dass Ethereum eine entscheidende Rolle bei der Steuerung agentenbasierter KI-Systeme spielen könnte. Beeindruckend ist, dass sich diese Stärke beim absoluten Kurs von ETH und beim Kursverhältnis ETH/BTC zeigt, während sich die globalen Aktienmärkte aufgrund von Kriegsrisiken und steigenden Renditen weiterhin in einer Seitwärtsbewegung befinden", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Tom DeMark, Gründer von DeMark Analytics und Kapitalmarktberater bei Bitmine, rechnet damit, dass der ETH-Kurs in den kommenden Wochen einen starken Anstieg verzeichnen wird. Tom DeMark erklärte: „Im August bewegte sich ETH seitwärts, ohne nach unten auszubrechen, und der 12-Tage-Indikator lief aus, was auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Wir glauben, dass dies die Fortsetzung des vorherigen Aufwärtstrends weiter untermauert. Wir gehen davon aus, dass die starke eintägige Kursrallye Ende August wahrscheinlich einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Aufschwung gegeben hat."

„Zu Beginn des letzten Monats des dritten Quartals 2026 ist ETH der Makro-Anlagewert mit der besten Wertentwicklung in diesem Quartal und hat den S&P 500 bis zum vergangenen Freitag um 5866 Basispunkte übertroffen. Tatsächlich sind ETH, SOL und BTC die drei Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung seit dem 30. Juni", erklärte Lee. „Wir glauben, dass dies angesichts der bislang im dritten Kalenderquartal erzielten erheblich besseren Wertentwicklung von Kryptowährungen gegenüber anderen Makro-Vermögenswerten die Voraussetzungen dafür schafft, dass institutionelle Anleger ihre Kryptobestände aufstocken."

„Wir glauben, dass es in den letzten Monaten des Jahres 2026 zahlreiche positive Impulse geben wird", erklärte Lee. „Dazu gehört die bevorstehende Abstimmung über den CLARITY Act, die für Mitte September angesetzt ist. Zudem haben koreanische Anleger wieder begonnen, Kryptowährungen zu kaufen und sich von KI-Aktien abzuwenden. Unserer Ansicht nach wird der 4-Jahres-Zyklus in den nächsten Wochen seinen Tiefpunkt erreichen. Dies schafft die Voraussetzungen für eine voraussichtlich beträchtliche Beteiligung institutioneller Anleger am Kauf von Kryptowährungen in den letzten Monaten des Jahres 2026, insbesondere angesichts der positiven Impulse durch Tokenisierung und agentenbasierte KI-Systeme."

Tom Lee wird außerdem am 30. September um 11:20 Uhr im Walkerhill Hotels & Resorts in Seoul die Hauptrede auf der Korea Blockchain Week 2026 halten. Die 25-minütige Hauptrede ist Teil der Korea Blockchain Week, einer der führenden Konferenzen Asiens zum Thema Blockchain und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Korea Blockchain Week.

„Dieses ETH/BTC-Verhältnis ist während Krypto-Haussezyklen gestiegen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Diese früheren Zyklen wurden durch ICOs (2017–2018), NFTs (2020–2021) und Stablecoins (2025) befeuert. Im bevorstehenden Kryptozyklus sehen wir einen Anstieg des ETH/BTC-Verhältnisses, angetrieben von der Tokenisierung auf der Blockchain durch die Wall Street sowie der Nutzung von Blockchains durch agentenbasierte KI-Systeme", fuhr Lee fort.

„In der vergangenen Woche haben wir 27 180 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede einzelne Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die aktuelle Nachricht des Vorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Nachricht lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 7. September 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 5 067 309 (12,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.513 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) würde die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung auf Jahresbasis 392 Millionen US-Dollar betragen (bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,62 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erlöse werden nun auf 334 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,96 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,62 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 924 Millionen US-Dollar (4-Tage-Durchschnitt, Stand: 11. September 2026) und belegte damit Platz 98 in den USA, hinter Intuit Inc. (Platz 97) und vor Verizon Communications (Platz 99) unter 5704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Analysen von Fundstrat).

Bitmines Kryptobestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 845 080 BTC im Wert von rund 71 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso tiefgreifend sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Infrastrukturunternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, das institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte anbietet sowie außerdem im Bitcoin‑Mining und im strategischen Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen verfolgt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte, die auf institutionelle Anleger und Kapitalmarktteilnehmer ausgerichtet ist. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Belohnungen und Validierungserlöse erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin‑Mining. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt mit diesen Beständen Erträge, um die Liquidität sowie die Kapitalbildung zu fördern. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking und Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „rechnet mit", „schätzt", „prognostiziert", „strebt an", „Ziele", „kann", „wird", „würde", „könnte", „sollte", „Ansicht", „sieht" oder ähnlichen Ausdrücken, deren Verneinung oder anderen vergleichbaren Formulierungen zu erkennen sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"), sowie Aussagen, wonach das Unternehmen in 15 Monaten 98 % des Weges zur Erreichung dieses Ziels zurückgelegt hat; (ii) die Strategie des Unternehmens zur Akkumulation digitaler Vermögenswerte und seine Treasury-Strategie, einschließlich Aussagen zu den fortgesetzten wöchentlichen ETH-Käufen seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 sowie zum Status des Unternehmens als weltweit größte ETH-Treasury; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Belohnungen von ca. 392 Millionen US-Dollar im Vollbetrieb (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,62 % gestakt werden), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse von etwa 334 Millionen US-Dollar sowie der annualisierten 7-Tage-Rendite von 2,62 %; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie die angestrebte Position als führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger; (v) Erwartungen hinsichtlich der künftigen Kursentwicklung von ETH und der Marktbewegungen, einschließlich der Erwartung von Tom DeMark, dass ETH in den kommenden Wochen auf Grundlage technischer Analysen einen starken Kursanstieg verzeichnen wird, sowie der Annahme, dass die Seitwärtsbewegung im August auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung hindeutet und eine frühere eintägige Rallye wahrscheinlich einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Anstieg gegeben hat; (vi) Aussagen zur Wertentwicklung von ETH als Makro-Vermögenswert mit der bislang besten Wertentwicklung im dritten Quartal 2026, der den S&P 500 um 5866 Basispunkte übertroffen hat, sowie dazu, dass dies die Voraussetzungen dafür schafft, dass institutionelle Anleger ihre Kryptobestände aufstocken; (vii) die Überzeugung des Managements, dass mit Blick auf die letzten Monate des Jahres 2026 mehrere positive Impulse bestehen, darunter die für Mitte September 2026 angesetzte Abstimmung über den CLARITY Act, erneute Käufe koreanischer Anleger und eine Umschichtung weg von KI-Aktien, die Einschätzung, dass der Vierjahreszyklus bei Kryptowährungen in den nächsten Wochen seinen Tiefpunkt erreicht, sowie die Erwartung einer beträchtlichen Beteiligung institutioneller Anleger am Kauf von Kryptowährungen in den letzten Monaten des Jahres 2026, insbesondere angesichts der positiven Impulse durch Tokenisierung und agentenbasierte KI-Systeme; (viii) Aussagen und Erwartungen zum ETH/BTC-Verhältnis, darunter, dass das Verhältnis auf den höchsten Stand seit dem 30. Januar dieses Jahres gestiegen ist und einen neuen Aufwärtstrend etabliert hat sowie im kommenden Kryptozyklus steigen wird, angetrieben durch die Tokenisierung auf der Blockchain durch die Wall Street und die Nutzung von Blockchains durch agentenbasierte KI-Systeme, ähnlich wie in früheren Zyklen, die durch ICOs (2017–2018), NFTs (2020–2021) und Stablecoins (2025) befeuert wurden; (ix) Aussagen zur gestärkten Position von Ethereum als Abwicklungsinfrastruktur für die Tokenisierung an der Wall Street und zur zunehmenden Erkenntnis, dass Ethereum eine entscheidende Rolle bei der Steuerung agentenbasierter KI-Systeme spielen könnte; (x) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der SEC für den Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2026 ebenso tiefgreifend sind wie das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 und dass sich die daraus resultierenden Investitionen als besser als Gold erweisen werden; (xi) Aussagen zu den Investitionen des Unternehmens, darunter die Aussage, dass seine Investition in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bietet, sowie zu seiner Beteiligung an Beast Industries im Wert von 180 Millionen US-Dollar; und (xii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungs-, Barmittel-, marktfähigen Wertpapier- und „Moonshot"-Bestände des Unternehmens, darunter Gesamtbestände von 15,8 Milliarden US-Dollar sowie ETH-Bestände, die 4,9 % des gesamten ETH-Angebots ausmachen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie der spekulative Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; das Risiko, dass sich historische ETH-Kursbewegungen, Indikatoren der technischen Analyse, Trends beim ETH/BTC-Verhältnis und die relative Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Makro-Vermögenswerten nicht wiederholen oder keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung geben; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter (einschließlich Coinbase) und gemeldeten Marktwerten bei der Berechnung des Werts seiner Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln, marktfähigen Wertpapieren und „Moonshots" sowie das Risiko, dass diese Werte nach dem in dieser Pressemitteilung genannten Datum und Zeitpunkt erheblich schwanken; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken, sowie das Risiko, dass die Aufnahme des Unternehmens in den Russell-1000-Index nicht die erwarteten Vorteile bringt; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen, seine wöchentlichen ETH-Käufe fortzusetzen und seine ETH-Akkumulationsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und die Expansion von MAVAN zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächliche Staking-Beteiligung, Renditen, Staking-Belohnungen und Erlöse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Prognosewerten abweichen, die auf einer 7-Tage-Rendite basieren und davon ausgehen, dass ETH im Vollbetrieb vollständig gestakt wird; der Wettbewerb in den Bereichen Treasury-Verwaltung digitaler Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Führungsspitze und Beratern wie Tom DeMark; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich des Zeitpunkts und Ausgangs der geplanten Abstimmung über den CLARITY Act sowie der letztendlichen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anstehender Gesetzgebungsvorhaben und regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings (einschließlich Art und Umfang eines etwaigen indirekten Engagements in OpenAI) und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Kriegsrisiken, steigende Renditen und die allgemeine Wirtschaftslage, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen, einschließlich des Verhaltens koreanischer und anderer internationaler Investoren; die Genauigkeit der Prognosen aus der technischen Analyse und der Erwartungen des Managements hinsichtlich der ETH-Kursbewegungen, des ETH/BTC-Verhältnisses, der Rolle von Ethereum bei der Tokenisierung an der Wall Street und bei agentenbasierten KI-Systemen sowie der Auswirkungen von Tokenisierung und Anwendungen agentenbasierter KI-Systeme auf Ethereum; die Unvorhersehbarkeit von Marktzyklen bei Kryptowährungen und die Genauigkeit der Erwartungen hinsichtlich künftiger Kryptozyklen, einschließlich der Frage, ob der Vierjahreszyklus wie erwartet seinen Tiefpunkt erreicht und ob eine Beteiligung institutioneller Anleger eintritt; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, Anforderungen an Validatoren und Belohnungsstrukturen; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens in digitalen Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten und Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die oben beschriebenen sowie die im Abschnitt „Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung genannten Faktoren, wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt oder impliziert werden. Kopien dieser Unterlagen finden Sie auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.

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