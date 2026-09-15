EQS-News: Docusign als „Leader" im IDC MarketScape für weltweit integrierte Signatur-Workflow-Software 2026 ausgezeichnet

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Docusign als „Leader" im IDC MarketScape für weltweit integrierte Signatur-Workflow-Software 2026 ausgezeichnet



15.09.2026 / 11:25 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU), der Marktführer im Bereich Intelligent Agreement Management (IAM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape zur Bewertung von Anbietern weltweit integrierter Signatur-Workflow-Software (Doc #U53014325, August 2026) als Leader ausgezeichnet wurde.

(PRNewsfoto/DocuSign, Inc.)

Die Docusign-IAM-Plattform vereinheitlicht und automatisiert jede Phase des Vertragslebenszyklus – von der Erfassung und Vertragserstellung über die Identitätsprüfung und elektronische Signatur bis hin zur laufenden Verwaltung abgeschlossener Verträge. Mit speziell für Verträge entwickelter KI hilft Docusign Unternehmen dabei, den Inhalt ihrer Verträge zu verstehen und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu handeln. So unterstützt Docusign weltweit über 1,9 Millionen Unternehmen dabei, Geschäfte zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und die Produktivität zu maximieren.

Laut dem IDC MarketScape „steht die IAM-Plattform für Docusigns Bestreben, das Produkt über die transaktionsbezogene Signatur hinaus auf das Vertragslebenszyklusmanagement auszuweiten, unterstützt durch KI-basierte Vertragsanalyse und Workflow-Orchestrierung." Weiter heißt es: „Docusign ist eine relevante Option für Unternehmen, die Wert auf breite Marktbekanntheit, eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Integrationen und den Zugang zu einer Plattform legen, die elektronische Signaturen und das Vertragslebenszyklusmanagement umfasst."

„Die neue Weiterentwicklung der Docusign-Plattform, die als ‚Intelligent Agreement Management' bezeichnet wird, spiegelt wider, wie KI-gestütztes Vertragsmanagement die Arbeitsabläufe in Unternehmen neu gestaltet", sagte Andrew Gens, Research-Analyst für KI-Software bei IDC. „Dieser MarketScape hat aufgezeigt, wie das Ökosystem von Docusign sowie die Investitionen in KI und Automatisierung zentrale Faktoren dafür sind, dass ihre Kunden die in Verträgen gebundenen hochwertigen Daten erschließen können."

„Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung als Leader in diesem IDC MarketScape eine starke Bestätigung für unsere Vision des ‚Intelligent Agreement Management' ist", sagte Allan Thygesen, CEO von Docusign. „Verträge sind das Fundament des Geschäfts, doch bei herkömmlichen Prozessen bleiben wertvolle Daten in statischen Dateien eingeschlossen. Unsere IAM-Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, Reibungsverluste bei Verträgen in Geschäftsergebnisse umzuwandeln und so einen greifbaren ROI sowie Effizienzgewinne in Teams wie der Rechtsabteilung, dem Vertrieb, dem Einkauf und der Personalabteilung zu erzielen."

Zu den wichtigsten Stärken von Docusign zählte der IDC MarketScape die Breite der Plattform für den Vertragslebenszyklus sowie deren Skalierbarkeit, die KI für Verträge und die Tiefe des Ökosystems:

Umfang und Tiefe des Ökosystems: Die breite Installationsbasis von Docusign und die Bibliothek mit über 1.000 vorgefertigten Integrationen wirken sich in der Praxis auf den Einkauf in Unternehmen aus. Interne Stakeholder und Vertragspartner sind oft bereits mit der Plattform vertraut, und die Integration in Systeme wie Salesforce, SAP, Microsoft, Google und Coupa ist gut dokumentiert und wird von Systemintegratoren umfassend unterstützt.

Breite der Plattform für den Vertragslebenszyklus: Docusign hat seine Plattform erweitert und deckt nun das Vertragsmanagement vor und nach der Unterzeichnung, KI-gestützte Vertragsanalysen sowie die automatisierte Workflow-Koordination ab. Für Unternehmen, die die Erstellung, Unterzeichnung und das Lebenszyklusmanagement von Verträgen bei einem einzigen Anbieter bündeln möchten, anstatt separate Tools zusammenzustellen, kann diese funktionale Bandbreite den Großteil dieses Umfangs direkt abdecken.

Ein kostenloses Exemplar des Auszugs aus dem IDC MarketScape-Bericht „Worldwide Integrated Signing Workflow Software 2026 Vendor Assessment" ist hier verfügbar. Um mehr über Docusign IAM zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

Diese Anerkennung reiht sich ein in weitere kürzlich erhaltene Auszeichnungen, darunter die dreimalige Auszeichnung von Docusign als eines der „vertrauenswürdigsten Software- und Telekommunikationsunternehmen Amerikas" durch Newsweek sowie die Aufnahme in die Liste der weltweit innovativsten Unternehmen von Fast Company für 2026 und in die Fortune-Liste Future 50 für die Unternehmen mit den besten langfristigen Wachstumsaussichten.

Docusign gab kürzlich die allgemeine Verfügbarkeit seines Model Context Protocol (MCP) Server bekannt, der „Agreement Intelligence" über eine einzige, offene Schnittstelle auf jeden KI-Agenten ausweitet. Während der jüngsten Ergebniskonferenz gab Docusign ein starkes Kundenwachstum bekannt, das im zweiten Geschäftsquartal (Ende: 31. Juli 2026) auf über 1,9 Millionen Kunden anstieg.

Informationen zu IDC MarketScape Das IDC MarketScape-Anbieteranalysemodell soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt vermitteln. Die zugrundeliegende Marktforschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und deren Ergebnis eine einzelne grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ist. Der „Capabilities"-Wert misst die Produktqualität, die Markteinführung und die Geschäftsausführung des Anbieters auf kurze Sicht. Der „Strategy"-Wert misst die Übereinstimmung der Strategien des Anbieters mit den Kundenanforderungen in einem Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Der Marktanteil des Anbieters wird durch die Größe der Kreise dargestellt. Die Wachstumsrate des Anbieters im Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf den jeweiligen Markt wird durch ein Plus, Neutral oder Minus neben dem Namen des Anbieters angezeigt.

Informationen zu DocuSign DocuSign erweckt Verträge zum Leben. Über 1,9 Millionen Kunden und mehr als eine Milliarde Menschen in über 180 Ländern nutzen Docusign-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und das Leben der Menschen zu vereinfachen. Mit intelligentem Vertragsmanagement erschließt Docusign geschäftskritische Daten, die in Dokumenten eingeschlossen sind. Bislang waren diese von den geschäftlichen Erfassungssystemen abgekoppelt, was Unternehmen Zeit, Geld und Chancen kostete. Mithilfe der AInative-IAM-Plattform von Docusign können Unternehmen Verträge mit Lösungen erstellen, abschließen und verwalten, die vom Marktführer im Bereich elektronische Signaturen und CLM entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.docusign.com.

Medienkontakt: Docusign Unternehmenskommunikation

media@docusign.com

Cision

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