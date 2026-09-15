EQS-News: Emissionszertifikate halten Einzug in die Vorstandsetagen - neun von zehn Käufern berichten von echten geschäftlichen Vorteilen

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Emissionszertifikate halten Einzug in die Vorstandsetagen - neun von zehn Käufern berichten von echten geschäftlichen Vorteilen



15.09.2026 / 16:30 CET/CEST

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Die Einbindung der Unternehmensleitung in den Kauf von Emissionszertifikaten hat sich bei den Käufern fast verdoppelt; Umsatzwachstum, Markenvertrauen und Kundengewinnung werden als wichtigste Vorteile genannt

LONDON, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Emissionszertifikate werden zunehmend als geschäftliche Investition und nicht mehr als Kosten für die Einhaltung von Vorschriften betrachtet. Neun von zehn (90 %1) Käufern geben an, dass die Zertifikate in den letzten 12 Monaten zur Erreichung der Ziele ihres Unternehmens beigetragen haben, soeine neue Studie von Climate Impact Partners.

Die Umfrage unter 600 hochrangigen Entscheidungsträgern im Klimabereich in Großbritannien und den USA ergab, dass Emissionszertifikate nicht nur zur Erreichung der Klimaziele beitragen, sondern auch messbare wirtschaftliche Ergebnisse erzielen:

Mehr als vier von fünf (81 %) derjenigen, die Emissionszertifikate nutzen oder dies planen, geben an, dass Zertifikate wichtig oder entscheidend dafür sind, die Klimaziele ihrer Organisation heute zu erreichen.

Unter den derzeitigen Käufern geben 90 %1 an, dass die Credits im vergangenen Jahr in großem oder sehr großem Umfang zur Erreichung der Ziele ihres Unternehmens beigetragen haben.

Käufer berichten von Vorteilen, die über den Klimaschutz hinausgehen, darunter ein gesteigertes Vertrauen in die Marke (38 %), Umsatzwachstum (37 %), eine bessere Markenreputation (36 %) und die Gewinnung neuer Kunden (35 %).

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Markt über die Klimaberichterstattung hinaus reift und sich in Richtung Unternehmensstrategie entwickelt, wobei der Vorstand und die Führungsspitze zunehmend in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. An jeder Kaufentscheidung sind mittlerweile durchschnittlich 2,4 interne Entscheidungsträger beteiligt, wobei 43 % angeben, dass auch der Vorstandsvorsitzende einbezogen wird. Die Beteiligung des Vorstands steigt von 22 % bei Nichtkäufern auf 40 % bei aktuellen Käufern, und die Einbindung des Finanzvorstands nimmt von 22 % auf 32 % zu.

Da Kaufentscheidungen zunehmend strategischer werden, legen Käufer mehr Wert auf Qualität als auf Kosten. 84 %2 der derzeitigen Käufer geben an, dass Qualität beim Kauf von Emissionszertifikaten wichtiger ist als der Preis, verglichen mit 77 %3 unter denjenigen, die Emissionszertifikate nutzen oder dies planen. Nur 7 %4 geben an, dass der Preis wichtiger ist als die Qualität.

Sheri Hickok, Geschäftsführerin von Climate Impact Partners, sagte: „Die Daten zeigen, dass Emissionszertifikate einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten – von Markenvertrauen über Umsatzwachstum bis hin zur Kundengewinnung. Die Unternehmen mit den ehrgeizigsten Klimazielen haben dies bereits erkannt und sichern sich schon heute hochwertige Lieferquellen, um ihre zukünftigen Ziele zu erreichen.

Der Markt ist mittlerweile so weit gereift, dass er dieses Vertrauen rechtfertigt. Mittlerweile gibt es klare Rahmenbedingungen und strenge Prüfverfahren, um zu belegen, was einen hochwertigen Kredit ausmacht, sodass Unternehmen dies nicht mehr individuell definieren müssen. Unser Ziel – und die Richtung, in die sich der gesamte Markt entwickeln muss – ist eine gleichbleibende Qualität bei zuverlässiger Lieferung in großem Maßstab, ermöglicht durch einen marktähnlichen Infrastrukturansatz, der jedem Käufer Vertrauen in das gibt, was er kauft."

Natasha Tuck, Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei Dolby, sagte: „Der CO₂-Markt hat einen langen Weg zurückgelegt. Heutzutage wird der Qualität mehr Aufmerksamkeit geschenkt, und es besteht ein klareres Verständnis davon, wie glaubwürdiger Klimaschutz aussieht. Unternehmen benötigen Daten, auf die sie sich verlassen können, praktische Erkenntnisse, die sie umsetzen können, und die Gewissheit, dass die von ihnen unterstützten Projekte eine sinnvolle und nachhaltige Wirkung erzielen werden. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie Climate Impact Partners hilft Unternehmen dabei, die Komplexität zu bewältigen und fundierte Entscheidungen zu treffen, die den heutigen Erwartungen gerecht werden."

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit zunehmender strategischer Bedeutung von Emissionszertifikaten zivilgesellschaftliche Organisationen und Führungskräfte klarere Leitlinien benötigen, um die Qualität zu bewerten, Risiken einzuschätzen und ihren Ansatz auf die Unternehmensziele abzustimmen.

Weitere Informationen zum Bericht:Das Tempo vorgeben – Die Perspektive des CSO.

1 Antworten mit „In sehr hohem Maße" und „In hohem Maße" zusammengefasst

2 „100 % Qualität, der Preis spielt keine Rolle", „Qualität ist viel wichtiger als der Preis" und „Qualität ist etwas wichtiger als der Preis" – diese Antworten zusammen

3 „100 % Qualität, der Preis spielt keine Rolle", „Qualität ist viel wichtiger als der Preis" und „Qualität ist etwas wichtiger als der Preis" – diese Antworten zusammen

4 Die Antworten „ ", „Qualität ist nicht wichtig", „Der Preis ist viel wichtiger als die Qualität" und „Der Preis ist etwas wichtiger als die Qualität" zusammen

Hinweis für Redakteure

Informationen zum Bericht

Die Umfrage wurde von Opinion Matters unter 600 hochrangigen Entscheidungsträgern durchgeführt, die in Großbritannien und den USA für die Klimastrategie und/oder die Strategie und den Einkauf von Emissionszertifikaten und Energiezertifikaten verantwortlich sind.

Die Stichprobe umfasste 300 Befragte im Vereinigten Königreich und 300 in den USA. Die Befragten waren bei Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Dollar (75 Millionen Pfund) beschäftigt. Die Feldforschung fand vom 8. bis zum 20. Juli 2026 statt.

Opinion Matters ist Mitglied der Market Research Society, beschäftigt deren Mitglieder und hält sich an den Verhaltenskodex der MRS sowie an die ESOMAR-Grundsätze. „Opinion Matters" ist zudem Mitglied des British Polling Council.

Über Climate Impact Partners

Climate Impact Partnersist der zuverlässige Partner für Organisationen, die ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung haben wir führenden Unternehmen dabei geholfen, mehr als 150 Millionen Tonnen CO₂e einzusparen – und so Klimaziele in messbare Ergebnisse umgesetzt.

Wir bieten hochwertige Lösungen für den CO₂-Markt: die Entwicklung und Finanzierung wirkungsvoller Projekte gemeinsam mit lokalen Partnern, die Verwaltung von Portfolios aus Emissionszertifikaten und Energieattributzertifikaten sowie die Unterstützung von Unternehmen bei der Festlegung eines Preises für CO₂, um den Wandel voranzutreiben. Indem wir Unternehmen, Regierungen, Innovatoren und Projektpartner miteinander vernetzen, beschleunigen wir Investitionen in Klimalösungen, die nachweisbare Wirkung erzielen und den Fortschritt auf dem Weg zu den Netto-Null-Zielen vorantreiben.

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