EQS-News: Hisense stellt die neue C3-Projektorreihe für ein intensives Home-Entertainment-Erlebnis vor

EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Hisense stellt die neue C3-Projektorreihe für ein intensives Home-Entertainment-Erlebnis vor



15.09.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





QINGDAO, China, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte weltweit, erweitert sein Home-Entertainment-Portfolio um die neue C3-Projektorfamilie, die darauf ausgelegt ist, Unterhaltung im Kinoformat in den Alltag zu bringen. Die auf der IFA 2026 vorgestellten Modelle C3 Ultra und C3 Ultra Max kommen im September dieses Jahres auf den weltweiten Märkten auf den Markt; der C3 Pro soll folgen.

20260911020905EDT_image_1.jpg?id=OA2945337

Von Filmabenden über Live-Sportübertragungen bis hin zum Gaming mit Freunden – die C3-Familie wurde speziell für jene Momente entwickelt, die Menschen noch eindrucksvoller gestalten möchten. Mit Projektionsgrößen von bis zu 300 Zoll, hoher Helligkeit und beeindruckendem Klang verwandelt sie Wohnzimmer, Schlafzimmer und andere Räume in flexible Unterhaltungsorte und bietet den Nutzern mehr Freiheit, das Großbild-Erlebnis zu Hause zu genießen.

Der C3 Ultra bietet 4.000 ANSI-Lumen und ein Kontrastverhältnis von 5.000:1 dank einer IRIS-Linse und verbindet so lebendige Bildqualität mit einer speziell für Gaming optimierten Leistung. Sein von Devialet abgestimmtes Audiosystem mit gemeinsam entwickelter Hardware und einem integrierten Subwoofer sorgt für tiefe Bässe und einen beeindruckenden Surround-Sound und sorgt so für ein noch fesselnderes Unterhaltungserlebnis.

Für Nutzer, die noch mehr visuelle Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit suchen, bietet der C3 Ultra Max 5.000 ANSI-Lumen, ein Kontrastverhältnis von 5.000:1 mit einem IRIS-Objektiv sowie eine extrem niedrige Latenz von 1 ms und unterstützt so dynamische Unterhaltung bei Filmen, Sportübertragungen und Spielen. Ergänzt durch das Devialet-Audiosystem rundet er das Erlebnis mit einem satten, immersiven Klang ab, der der leistungsstarken Bildqualität in nichts nachsteht.

Der C3 Pro macht das C3-Erlebnis mit 3.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1, einer IRIS-Linse sowie einem von Devialet optimierten Soundsystem mit integriertem Subwoofer für noch mehr Nutzer zugänglich und bietet dabei eine überzeugende Balance aus Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gemeinsam bereichern der C3 Ultra, der C3 Ultra Max und der C3 Pro die C3-Familie weiter und bieten den Verbrauchern eine breitere Auswahl, um unterschiedlichen Unterhaltungsbedürfnissen und Räumlichkeiten gerecht zu werden. Anfang dieses Jahres wurde der C3 einer Lebenszyklusanalyse (LCA) sowie einer Überprüfung des Produkt-CO₂-Fußabdrucks (PCF) durch SGS unterzogen. Dies ermöglicht eine transparente Bewertung der Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und spiegelt das Engagement von Hisense für eine transparente Umweltbewertung auf Produktebene wider.

Mit der C3-Familie bringt Hisense weiterhin noch intensiveres Unterhaltungserlebnis in den Alltag und macht es den Menschen leichter, gewöhnliche Momente zu Hause in Erlebnisse zu verwandeln, die es wert sind, geteilt zu werden.

Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 180 Ländern und hat sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligenter IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023–2026H1). Als Pionier der RGB-MiniLED-Technologie treibt Hisense die Innovation im Bereich der RGB-MiniLED der nächsten Generation weiterhin voran. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-die-neue-c3-projektorreihe-fur-ein-intensives-home-entertainment-erlebnis-vor-302878571.html

15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2399522 15.09.2026 CET/CEST