EQS-News: Kibar Americas feiert die feierliche Eröffnung des Fairmont-Aluminiumwerks

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Kibar Americas feiert die feierliche Eröffnung des Fairmont-Aluminiumwerks



15.09.2026 / 14:05 CET/CEST

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FAIRMONT, West Virginia, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Kibar Americas feierte heute die feierliche Eröffnung seines Aluminiumwerks in Fairmont, West Virginia, und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein bei der Expansion des Unternehmens in die US-amerikanische Fertigungsindustrie. Das Unternehmen Kibar Americas mit Hauptsitz in Chicago hat die Anlage Anfang dieses Jahres erworben.

Fairmont Grand Opening

An der Eröffnungsfeier nahmen Regierungsvertreter, Kunden, Lieferanten, Branchenvertreter, Vertreter der Stadt und der Gemeinde, Medienvertreter sowie Mitarbeiter teil, um die Eröffnung der Anlage und den Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen zu feiern.

Die Veranstaltung unterstrich das Engagement von Kibar Americas, die amerikanische Fertigungsindustrie zu unterstützen, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und zur wirtschaftlichen Dynamik von Fairmont sowie zur Gesamtwirtschaft von West Virginia beizutragen.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für Kibar Americas", sagte Derek Keddy, Präsident des Geschäftsbereichs „Rolling" für Nordamerika bei Kibar Americas. „Wir sind stolz darauf, Teil der Fairmont-Gemeinschaft zu werden und eine Produktionspräsenz aufzubauen, die es uns ermöglicht, unsere Kunden noch effektiver zu bedienen und gleichzeitig langfristigen Mehrwert für unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Region zu schaffen."

„Die Investition in das Fairmont ist ein Eckpfeiler der langfristigen Wachstumsstrategie von Kibar Americas in Nordamerika", sagte Atilla Çetinel, COO von Kibar Americas. „Mit dieser Anlage ergänzen wir unsere etablierte Vertriebs- und Handelspräsenz um lokale Produktionskapazitäten, wodurch wir näher an unsere Kunden heranrücken und besser auf deren Bedürfnisse eingehen können. „Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Qualität, Zuverlässigkeit und den Service zu bieten, die unsere Kunden erwarten, und gleichzeitig weiterhin in unsere Mitarbeiter und unsere Betriebsabläufe zu investieren."

Kibar Americas hat den Produktionsbetrieb in seinem Werk in Fairmont aufgenommen, wo Aluminiumprodukte für die Bereiche Klimatechnik, Verpackung, Automobilindustrie und Industrie hergestellt werden sollen.

„Die Investition in Fairmont ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie der Assan Alüminyum Group, ihre Produktionspräsenz zu diversifizieren und Kapazitäten näher an den Kunden in Schlüsselmärkten aufzubauen", sagte Göksal Güngör, Geschäftsführer der Assan Alüminyum Group. „Durch die Bündelung unserer starken Kompetenzen in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit in Europa mit der Produktionspräsenz von Kibar Americas in Nordamerika stärken wir unsere globale Plattform und schaffen eine ausgewogenere und widerstandsfähigere Grundlage für zukünftiges Wachstum."

Mit Blick auf die Zukunft plant Kibar Americas, seine Aktivitäten in Fairmont weiter auszubauen, seine Position als Aluminiumfolienhersteller von Weltklasse zu festigen und künftige Wachstumschancen zu nutzen, die langfristigen Mehrwert für das Unternehmen und die Gemeinden schaffen, in denen es tätig ist.

Fairmont Grand Opening

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