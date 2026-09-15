EQS-News: Sopra Steria und Dynatrace starten einen spezialisierten Geschäftsbereich für Observability und AIOps in Europa

EQS-News: SOPRA STERIA / Schlagwort(e): Joint Venture/Produkteinführung

Sopra Steria und Dynatrace starten einen spezialisierten Geschäftsbereich für Observability und AIOps in Europa



16.09.2026 / 00:25 CET/CEST

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PARIS, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein europäischer Marktführer im Bereich der digitalen Transformation, und Dynatrace, die führende KI-gestützte Observability-Plattform, gaben heute die Einführung eines speziellen Geschäftsbereichs für Observability und AIOps bekannt, der großen europäischen Unternehmen dabei helfen soll, ihre immer komplexer werdenden IT-Landschaften zu verwalten. Die Praxis beginnt in Frankreich und Norwegen, in den Branchen, in denen die Verfügbarkeit von Anwendungen und die Betriebsresilienz am wichtigsten sind: Bankwesen, Versicherungswesen, Telekommunikation, Einzelhandel und öffentlicher Sektor.

Logo von Sopra Steria

Geschäftliche Resilienz dank Observability

Mikroservices, hybride Infrastruktur und Telemetriedatenmengen, die das menschliche Analysevermögen übersteigen, haben die Grenzen der traditionellen Überwachung gesprengt. Regulatorische Vorgaben haben diese Lücke geschlossen: DORA verpflichtet Finanzunternehmen, IKT-Vorfälle innerhalb strenger Fristen zu erkennen, zu klassifizieren und zu melden, und NIS2 stellt vergleichbare Anforderungen an kritische Einrichtungen in den Bereichen Energie, Verkehr, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung.

Kunden von Sopra Steria erhalten einen umfassenden Echtzeit-Überblick über den Zustand ihrer Anwendungen entlang der gesamten Customer Journey

Die Kunden von Sopra Steria erhalten eine einheitliche Echtzeit-Übersicht über den Zustand ihrer Anwendungen und Infrastruktur – anstelle von Dutzenden unverbundener Tools und Dashboards. Dynatrace Intelligence, die KI-Engine der Plattform, identifiziert die Ursache einer Anomalie und erläutert sie, wodurch Teams wertvolle Zeit für die Behebung gewinnen. Geschäfts-, Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsteams stützen sich auf eine einzige verlässliche Informationsquelle. Zudem misst die Plattform, wie sich eine Verlangsamung auf die Customer Journey auswirkt – nicht nur auf den Serverstatus.

Die Vorteile zeigen sich in Kennzahlen, auf die sich Führungskräfte ohnehin bereits konzentrieren: vermiedene Ausfallzeiten und reduzierte Risiken, eine auf die tatsächliche Nutzung statt auf Worst-Case-Szenarien abgestimmte Infrastruktur sowie Entwicklungszeit, die in die Produktentwicklung statt in die Fehlerdiagnose fließt. Ausfallsicherheit, Kosten und Innovationsgeschwindigkeit gehen Hand in Hand.

Das hat Sopra Steria zu bieten

Sopra Steria sorgt dafür, dass die Plattform langfristig und in großem Maßstab ihre Leistung erbringt. Das bedeutet vier Dinge: ein zertifiziertes, auf diesen Bereich spezialisiertes Team, vom Practice Lead bis hin zu den Lösungsarchitekten; eine in vier Phasen strukturierte Umsetzungsmethode, von der Beratung bis hin zum Betrieb und zur Optimierung; eine gemeinsame Steuerung mit Dynatrace, mit formeller Lenkung und vierteljährlichen Überprüfungen; sowie die Integration in die Umgebungen, die Kunden bereits betreiben, einschließlich ihrer Cloud-, IT-Service-Management-, Automatisierungs- und Container-Plattformen.

Am deutlichsten macht sich dies bei Managed-Services-Verträgen bemerkbar. Observability und AIOps werden Teil des Betriebs selbst: Die Plattform erkennt eine Anomalie, erläutert deren Ursache und zeigt die Behebung auf, noch bevor ein Vorfall gemeldet wird.

Lesen Sie hier die vollständige Pressemitteilung

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Kontakt: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

Cision

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