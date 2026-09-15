EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

15.09.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
14.09.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 2,13 % 184200000
Letzte Veröffentlichung 3,0463 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
3915303 2,13 % %


15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.deutsche-boerse.com
LEI Code: 529900G3SW56SHYNPR95

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399438  15.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Finanzminister emfängt Bankenchef
Bund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg findengestern, 11:05 Uhr · Reuters
Bund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg finden
Bewertung von 20 Milliarden Euro
Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringengestern, 13:36 Uhr · Reuters
Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstheute, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen