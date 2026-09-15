Erste Group holt Bitpanda-Chef für Ausbau digitaler Investments

Wien, 15. ⁠Sep (Reuters) - Der Chef der Kryptoplattform Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, wechselt zum österreichischen Bankkonzern Erste Group. Er werde Bitpanda im ersten Quartal 2027 verlassen und eine neu geschaffene, strategische Führungsposition für das Asset Management der ‌Banken-Gruppe übernehmen, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Ziel sei es, das Angebot für digitale Vermögenswerte auszubauen und die Kompetenzen im ⁠Asset Management ⁠zu bündeln.

Enzersdorfer-Konrad wird direkt an Konzernchef Peter Bosek berichten. "Er steht für Pioniergeist und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen", sagte Bosek. Enzersdorfer-Konrad erklärte, er freue sich darauf, die Stärken der Erste Group wie das Vertrauen der ‌Kunden und die Banking-Plattform "George" zu nutzen.

Bei Bitpanda ‌soll Mitgründer Christian Trummer übergangsweise das Amt des Co-Vorstandsvorsitzenden übernehmen, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger sucht. Enzersdorfer-Konrad war erst im August 2025 ⁠zum Chef von Bitpanda ernannt worden. Er war dem Unternehmen jedoch ‌bereits 2018 beigetreten. Er habe ⁠nicht aktiv nach einer neuen Stelle gesucht, dieses Angebot aber nicht ausschlagen können, sagte Enzersdorfer-Konrad der Nachrichtenagentur Reuters. Für ihn ist es eine Rückkehr: Vor seiner Zeit bei dem ‌Fintech war er unter anderem ⁠bereits für die Erste Group ⁠tätig. Seine Bestellung steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Der Wechsel zeigt, wie etablierte Banken verstärkt auf Expertise aus der Fintech-Branche setzen, um ihr Angebot für digitale Vermögenswerte auszubauen. Die Erste Group zählt zu den führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa und betreut mit rund 55.000 Mitarbeitern mehr als 23 Millionen Kunden in acht Ländern.

(Bericht von Tom Sims und Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)