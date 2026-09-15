Erste Group holt Bitpanda-Chef für Ausbau digitaler Investments
Wien, 15. Sep (Reuters) - Der Chef der Kryptoplattform Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, wechselt zum österreichischen Bankkonzern Erste Group. Er werde Bitpanda im ersten Quartal 2027 verlassen und eine neu geschaffene, strategische Führungsposition für das Asset Management der Banken-Gruppe übernehmen, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Ziel sei es, das Angebot für digitale Vermögenswerte auszubauen und die Kompetenzen im Asset Management zu bündeln.
Enzersdorfer-Konrad wird direkt an Konzernchef Peter Bosek berichten. "Er steht für Pioniergeist und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen", sagte Bosek. Enzersdorfer-Konrad erklärte, er freue sich darauf, die Stärken der Erste Group wie das Vertrauen der Kunden und die Banking-Plattform "George" zu nutzen.
Bei Bitpanda soll Mitgründer Christian Trummer übergangsweise das Amt des Co-Vorstandsvorsitzenden übernehmen, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger sucht. Enzersdorfer-Konrad war erst im August 2025 zum Chef von Bitpanda ernannt worden. Er war dem Unternehmen jedoch bereits 2018 beigetreten. Er habe nicht aktiv nach einer neuen Stelle gesucht, dieses Angebot aber nicht ausschlagen können, sagte Enzersdorfer-Konrad der Nachrichtenagentur Reuters. Für ihn ist es eine Rückkehr: Vor seiner Zeit bei dem Fintech war er unter anderem bereits für die Erste Group tätig. Seine Bestellung steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
Der Wechsel zeigt, wie etablierte Banken verstärkt auf Expertise aus der Fintech-Branche setzen, um ihr Angebot für digitale Vermögenswerte auszubauen. Die Erste Group zählt zu den führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa und betreut mit rund 55.000 Mitarbeitern mehr als 23 Millionen Kunden in acht Ländern.
(Bericht von Tom Sims und Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)