Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|EVOLUTION PETROLEUM
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Exail Technologies
|Bericht 2. Quartal 2026
|Forgent Power Solutions
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|GEK Terna
|Bericht 2. Quartal 2026
|GUERBET
|Bericht 2. Quartal 2026
|IP GROUP
|Bericht 2. Quartal 2026
|Jastrzebska Spolka Weglowa
|Bericht 2. Quartal 2026
|MURAPOL S.A. ZY 40
|Bericht 2. Quartal 2026
|NanoXplore
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|New Hope
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|PGE
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sylvania Platinum
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Team17
|Bericht 2. Quartal 2026
|Trip.Com
|Bericht 2. Quartal 2026
|Trustpilot Group
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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