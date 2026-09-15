Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
EVOLUTION PETROLEUMBericht Geschäftsjahr 2026
Exail TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
Forgent Power SolutionsBericht Geschäftsjahr 2026
GEK TernaBericht 2. Quartal 2026
GUERBETBericht 2. Quartal 2026
IP GROUPBericht 2. Quartal 2026
Jastrzebska Spolka WeglowaBericht 2. Quartal 2026
MURAPOL S.A. ZY 40Bericht 2. Quartal 2026
NanoXploreBericht Geschäftsjahr 2026
New HopeBericht Geschäftsjahr 2026
PGEBericht 2. Quartal 2026
Sylvania PlatinumBericht Geschäftsjahr 2026
Team17Bericht 2. Quartal 2026
Trip.ComBericht 2. Quartal 2026
Trustpilot GroupBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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