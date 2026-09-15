GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten +-----------------------+----------------------+ | Name | RENK Group AG | +-----------------------+----------------------+ | Straße und Hausnummer | Gögginger Str. 73 | +-----------------------+----------------------+ | Postleitzahl | 86159 | +-----------------------+----------------------+ | Ort | Augsburg | +-----------------------+----------------------+ | LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 | +-----------------------+----------------------+ 2. Grund der Mitteilung +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person Name | Sitz | Staat +-----------------+----------------------+--------+ | BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US | +-----------------+----------------------+--------+ 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name +-------+ | N/A | +-------+ 5. Datum der Schwellenberührung +------------+ | 10.09.2026 | +------------+ 6. Gesamtstimmrechtsanteile |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |3,35% |0,79% |4,13% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |2,90% |1,24% |4,13% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) +------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |3.346.269 |0% |3,35% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |3.346.269 |3,35% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Lent |N/A |N/A |766.419 |0,77% | |Securities | | | | | |(right to | | | | | |recall) | | | | | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |766.419 |0,77% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ |Contract for|N/A |N/A |Cash |19.101 |0,02% | |Difference | | | | | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |19.101 |0,02% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in |Instrumente in |Summe in |%, wenn 3% oder |%, wenn 5% oder |%, wenn |höher |höher |5% oder | | |höher +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Capital Holdings, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Advisors, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Canada Holdings ULC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Asset Management Canada| | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock (Singapore) Holdco Pte.| | | | |Ltd. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock (Singapore) Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 4, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 6, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Fund Advisors | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 4, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 6, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Institutional Trust | | | | |Company, National Association | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Australia Holdco Pty. | | | | |Ltd. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Investment Management | | | | |(Australia) Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock (Singapore) Holdco Pte.| | | | |Ltd. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock HK Holdco Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Asset Management North | | | | |Asia Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Advisors (UK) Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Investment Management | | | | |(UK) Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Luxembourg Holdco | | | | |S.a.r.l. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Asset Management | | | | |Ireland Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Luxembourg Holdco | | | | |S.a.r.l. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Investment Management | | | | |(UK) Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Fund Managers Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock (Netherlands) B.V. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Asset Management | | | | |Deutschland AG | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Life Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Luxembourg Holdco | | | | |S.a.r.l. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock UK Holdco Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Asset Management | | | | |Schweiz AG | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Saturn Subco, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Finance, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Financial Management, | | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock International Holdings,| | | | |Inc. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BR Jersey International Holdings | | | | |L.P. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Holdco 3, LLC | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman 1 LP | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay Finco | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Cayman West Bay IV | | | | |Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Group Limited | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock (Netherlands) B.V. | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |BlackRock Asset Management | | | | |Deutschland AG | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |iShares (DE) I | | | | |Investmentaktiengesellschaft mit | | | | |Teilgesellschaftsvermögen | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ |- | | | | +---------------------------------+----------------+----------------+----------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG Datum der Hauptversammlung ++ ++ Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen ++ ++ Datum +------------+ | 15.09.2026 | +------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+-----------------------+ | Unternehmen | Renk Group AG | | | | | | Gögginger Str. 73 | | | | | | 86159 Augsburg | | | | | | Germany | +-------------+-----------------------+ | Internet | https://www.renk.com/ | +-------------+-----------------------+ Â
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