Ifo: Stimmung bei Einzelhändlern bleibt verhalten

Berlin, ⁠15. Sep (Reuters) - Die Stimmung im deutschen Einzelhandel bleibt mau. Mit minus 29,0 Punkten war das Geschäftsklima im August gegenüber dem Juli fast unverändert, wie ‌das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte. Damit ist die Erholung unterbrochen, die seit Mai zu ⁠beobachten war. ⁠Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage schlechter als im Juli. Ihre Geschäftserwartungen verbesserten sich hingegen etwas – für den weiteren Jahresverlauf bleiben sie pessimistisch. "Die Stimmung bei den Einzelhändlern bleibt sehr ‌verhalten. Viele Händler profitieren bislang ‌kaum von der konjunkturellen Erholung der Gesamtwirtschaft", sagt Ifo-Branchenexperte Patrick Höppner.

Im August planten die Unternehmen für die ⁠nächsten Monate etwas seltener mit Preiserhöhungen als im ‌Juli. Die Mehrheit kalkuliert ⁠weiter mit in etwa gleichbleibenden Preisen. Viele Produktgruppen des Einzelhandels haben sich laut Daten des Statistischen Bundesamts im Jahresverlauf auch deutlich ‌weniger stark verteuert ⁠als die Verbraucherpreise insgesamt. ⁠Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen demnach im August um 0,1 Prozent höher als im Vorjahr. Bekleidung und Schuhe verteuerten sich um 0,4 Prozent. Die Verbraucherpreise insgesamt sind dagegen um 2,9 Prozent gestiegen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)