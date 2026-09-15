Insider: CDU-Spitze erwartet am Sonntag Rückhalt für Merz in Präsidiumssitzung

Berlin, 15. ⁠Sep (Reuters) - Die CDU-Spitze hat für Sonntag zu einer Präsidiumssitzung ins Konrad-Adenauer-Haus eingeladen. Dann soll gemeinsam etwa mit den CDU-Ministerpräsidenten über die Landtagswahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin beraten werden, hieß es aus der Parteispitze am Dienstag auf Anfrage. Ziel sei eine abgestimmte Kommentierung der Wahlen und des ‌weiteren Weges. Es werde erwartet, dass sich die Ministerpräsidenten und die anderen Präsidiumsmitglieder dann hinter Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz stellen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus der Parteispitze. ⁠Es gehe ⁠aber nicht um eine "Vertrauensfrage", wurde zugleich betont. Merz hatte vor wenigen Tagen gesagt, dass er nach den Wahlen eine Debatte über die Ausrichtung der CDU und eine Art neuen Generationenvertrag beginnen wolle.

Hintergrund ist die anhaltende parteiinterne Kritik an Merz, dem auch eine Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt zugeschrieben wird. In Mecklenburg-Vorpommern steht die dort oppositionelle ‌CDU nun laut Umfragen nur noch bei sieben Prozent ‌und droht sogar an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Hintergrund ist die Wahlkampagne von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD, die gezielt mit dem Versprechen, die AfD verhindern zu wollen, auch um ⁠die Wähler von Grünen und CDU wirbt. Nachdem die AfD in Sachsen-Anhalt fast die absolute ‌Mehrheit erreicht hatte, hatten parteiinterne Merz-Kritiker angedeutet, dass ⁠dieser abtreten müsse, sollte die CDU unter fünf Prozent landen.

Der Kanzler hatte diesen Zusammenhang bestritten, auf die Notwendigkeit der Durchsetzung der Reformen der schwarz-roten Koalition, auf Deutschlands Verantwortung für die Stabilität in Europa und intern auch darauf verwiesen, dass ‌die CDU in eine völlig unkalkulierbare Lage ⁠rutschen könnte: Weder der Weg zu einem ⁠neuen Kanzler sei klar, noch stehe ein möglicher Nachfolger fest - noch gebe es Klarheit, was ein Wechsel eigentlich an den bestehenden Problemen ändere.

Merz hatte auch am Tag der Sachsen-Anhalt-Wahl die Präsidiumsmitglieder seiner Partei eingeladen, um den Verlauf der Wahlen zu verfolgen und gemeinsame Schlüsse zu ziehen. Allerdings war von den Landeschefs nur Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in die CDU-Zentrale gekommen. Deshalb ist diesmal zu einer formalen Präsidiumssitzung bereits am Sonntag eingeladen worden. Am Montag nach den Wahlen tagen dann die Parteigremien mit den ⁠CDU-Spitzenkandidaten Daniel Peters (Mecklenburg-Vorpommern) und Stefan Evers (Berlin).

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)