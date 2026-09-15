Insider - UniCredit will Führungsspitze der Commerzbank entfernen

Frankfurt/Mailand, ⁠15. Sep (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel strebt Insidern zufolge im Zuge der Übernahme der Commerzbank die Ablösung von Vorstandschefin Bettina ‌Orlopp an. Orcel spreche sich zudem gegen Forderungen der Bundesregierung aus, zwei Sitze ⁠im ⁠Aufsichtsrat der Commerzbank zu behalten, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die italienische Großbank, die sich einer Übernahme ‌des deutschen Konkurrenten nähert, ‌wolle auch, dass Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann seinen Posten räume, hieß es von zwei ⁠der Insider. UniCredit und die Commerzbank ‌lehnten eine Stellungnahme ab. ⁠Das Bundesfinanzministerium wollte sich ebenfalls nicht weiter äußern. Am Montag hatte es nach einem Treffen von Bundesfinanzminister ‌Lars Klingbeil ⁠und Orcel geheißen, die ⁠Bundesregierung bestehe mit ihrem Anteil von rund 13 Prozent auf zwei Sitzen im Aufsichtsrat des Frankfurter Instituts.

(Bericht von Tom Sims und Valentina Za, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)