Insider - UniCredit will Führungsspitze der Commerzbank entfernen

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Frankfurt/Mailand, ⁠15. Sep (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel strebt Insidern zufolge im Zuge der Übernahme der Commerzbank die Ablösung von Vorstandschefin Bettina ‌Orlopp an. Orcel spreche sich zudem gegen Forderungen der Bundesregierung aus, zwei Sitze ⁠im ⁠Aufsichtsrat der Commerzbank zu behalten, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die italienische Großbank, die sich einer Übernahme ‌des deutschen Konkurrenten nähert, ‌wolle auch, dass Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann seinen Posten räume, hieß es von zwei ⁠der Insider. UniCredit und die Commerzbank ‌lehnten eine Stellungnahme ab. ⁠Das Bundesfinanzministerium wollte sich ebenfalls nicht weiter äußern. Am Montag hatte es nach einem Treffen von Bundesfinanzminister ‌Lars Klingbeil ⁠und Orcel geheißen, die ⁠Bundesregierung bestehe mit ihrem Anteil von rund 13 Prozent auf zwei Sitzen im Aufsichtsrat des Frankfurter Instituts.

(Bericht von Tom Sims und Valentina Za, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank
UniCredit

Das könnte dich auch interessieren

JP Morgan wird skeptischer
Rheinmetall-Kurs fällt unter 1.000 Euro10. Sept. · dpa-AFX
Rheinmetall-Kurs fällt unter 1.000 Euro
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstheute, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen