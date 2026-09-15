IRW-News: ACCESS Newswire: MTech Mobility ernennt Rodney Moore zum General Manager für Europa, um das regionale Wachstum voranzutreiben

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: MTech Mobility ernennt Rodney Moore zum General Manager für Europa, um das regionale Wachstum voranzutreiben

Der erfahrene Technologie-Manager bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Bereich Enterprise-IT nach Dublin, während MTech Mobility nach dem gewonnenen Implementierungsauftrag bei Aer Lingus sein Engagement in Europa verstärkt

DUBLIN, IRLAND / ACCESS Newswire / 15. September 2026 / MTech Mobility gab heute die Ernennung von Rodney Moore zum General Manager für Europa bekannt. Moore, der seinen Sitz in Dublin haben wird, wird die europäischen Aktivitäten von MTech Mobility leiten, das regionale Team ausbauen und als primärer Ansprechpartner für den wachsenden Kundenstamm des Unternehmens in Europa fungieren.

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Unsere europäischen Kunden stehen vor Herausforderungen, die mehr erfordern als eine Fernbeziehung - sie brauchen einen Partner, der vor Ort präsent, verantwortlich und in ihrem Umfeld verankert ist. Die Ernennung von Rodney ist eine direkte Investition in dieses Engagement. Dank seiner Erfolgsbilanz in Irland und im Vereinigten Königreich versteht er genau, womit europäische Unternehmen konfrontiert sind, und verfügt über die nötige Erfahrung, um ihnen bei der Lösung dieser Probleme zu helfen. Wir erweitern nicht nur unsere Präsenz, sondern bauen vertrauensvolle Partnerschaften auf, die einen Kunden zu einem Fürsprecher machen.

- Tony Fernandez, CEO, MTech Mobility

Moore bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie in Irland und im Vereinigten Königreich mit. Er gründete die IT Group und baute sie auf über 50 Vollzeitmitarbeiter und 100 Auftragnehmer aus. Zu den Kunden zählten unter anderem die AIB, die Bank of Ireland, Doyle Collection Hotels und das irische Außenministerium. Zuvor war er bei der Cara Group - ursprünglich Aer Lingus IT Support - tätig, wo er einige der größten Technologieeinführungen in der Geschichte des irischen Bankwesens leitete, zweimal von Bull Group Services zum Programmdirektor des Jahres ernannt wurde und das AIB-Programm leitete, das von IBM als Projekt des Jahrhunderts bezeichnet wurde.

Jerry Whiston, der scheidende General Manager für EMEA, wird Chairman, Irish Operations, in Anerkennung seiner Rolle beim Aufbau der europäischen Präsenz von MTech Mobility und beim Abschluss der ersten großen regionalen Partnerschaft des Unternehmens.

Über MTech Mobility

MTech Mobility entwickelt, realisiert und betreibt den Servicepunkt - die Hardware, Software und Dienstleistungen -, an dem Marken aus den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Unterhaltung, Reisen und Gesundheitswesen auf ihre Kunden treffen. Von der ersten Implementierung über den täglichen Support bis hin zur sicheren Außerbetriebnahme liefert MTech die Komplettlösung als ein einziger verantwortlicher Partner. Zertifiziert nach ISO 9001, 13485 und MBE.

Medienkontakt

Owen Wild

VP Marketing | MTech Mobility

owen.wild@mtechmobility.com

+1 305 804 1166

QUELLE: MTech

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