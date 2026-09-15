IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. ernennt David Swetman zum Global Design Lead für Herren- und Jungenmode, während die Marke einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von 4 Milliarden $ anstrebt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. ernennt David Swetman zum Global Design Lead für Herren- und Jungenmode, während die Marke einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von 4 Milliarden $ anstrebt

Ehemaliger Leiter der Herrenmode bei Abercrombie & Fitch wechselt zu U.S. Polo Assn., um das globale Wachstum voranzutreiben und die Marke weltweit zu stärken

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 15. September 2026 / U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), die weltweit in mehr als 190 Ländern mit über 1.200 Einzelhandelsgeschäften vertreten ist und einen Umsatz im Milliardenbereich erzielt, gab heute die Ernennung von David Swetman zum Global Design Lead für Herren- und Jungenmode bekannt. Damit wird das globale Produktführungsteam der Sportmarke weiter gestärkt, während U.S. Polo Assn. ihre weltweite Expansion und Weiterentwicklung fortsetzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85834/USPolo_Swetman_15-09-2026_DEPRcom.001.jpeg

U.S. Polo Assn. setzt sein Wachstum als eine der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Sportmarken fort und bedient Verbraucher weltweit über ihr umfangreiches Netzwerk aus Einzelhandel, E-Commerce und Lizenzgeschäften. Die Ernennung spiegelt das anhaltende globale Wachstum von U.S. Polo Assn. sowie die strategischen Investitionen in erstklassige Talente wider, während die Marke ihre Produktinnovation ausbaut, ihre Attraktivität für Verbraucher stärkt und ihre Position als eine der weltweit führenden Sportmarken weiter ausbaut.

Swetman verstärkt das globale Designteam von U.S. Polo Assn. mit rund 20 Jahren Erfahrung im Bereich Herrenmode-Design und in kreativen Führungspositionen; zuletzt war er als Senior Concept Designer, Global Menswear bei Abercrombie & Fitch tätig. Während seiner Zeit dort spielte er eine bedeutende Rolle bei der Weiterentwicklung des Herrenmodegeschäfts von Abercrombie & Fitch in einer Phase, die von einer umfassenden Neugestaltung der Marke, einer Neuausrichtung auf die Verbraucherbedürfnisse und globalem Wachstum geprägt war. Im Laufe seiner Karriere war Swetman maßgeblich an der Entwicklung globaler Produktstrategien, der Gestaltung saisonaler Themen und der Kreation kommerziell erfolgreicher Kollektionen beteiligt, die bei Verbrauchern auf der ganzen Welt Anklang finden.

In seiner neuen Funktion wird Swetman die globale Designvision und Produktausrichtung für die gesamte Herren- und Jungenbekleidung der Marke U.S. Polo Assn. weltweit leiten. In enger Zusammenarbeit mit dem weltweiten Netzwerk der Lizenznehmer der Marke wird er dazu beitragen, das Herren- und Jungenmodegeschäft weiter zu stärken, indem er eine einheitliche globale Designausrichtung vorantreibt und gleichzeitig regionale Marktchancen unterstützt. Zu seinen Aufgaben gehören die Produktdesignausrichtung, Trendprognosen, Konzeptentwicklung, saisonales Storytelling und Kategorieinnovationen für alle Herren- und Jungenkollektionen von U.S. Polo Assn.

Während wir unsere weltweite Expansion fortsetzen, setzen wir weiterhin auf die Investition in herausragende Talente, die unser Produktangebot bereichern, unsere globalen Designkompetenzen stärken und die Zukunft unseres Geschäfts mit Herren- und Jungenbekleidung weltweit gestalten können, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. verwaltet. Davids Erfahrung darin, Verbrauchererkenntnisse in die Entwicklung erfolgreicher globaler Kollektionen umzusetzen und zu einer der bemerkenswertesten Markentransformationen der Branche beizutragen, macht ihn zu einer hervorragenden Verstärkung für unser Team, während wir unseren Plan zur Aufwertung der Marke und unser Ziel von 4 Milliarden $ globalem Einzelhandelsumsatz umsetzen.

Davids Ernennung stellt eine weitere wichtige Investition in globale Talente und einen weiteren bedeutenden Schritt in der fortlaufenden Weiterentwicklung von U.S. Polo Assn. dar, fügte Prince hinzu.

Im Laufe seiner Karriere hat Swetman seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, kreative Visionen mit einem tiefen Verständnis des globalen Marktes zu verbinden. Bei Abercrombie & Fitch war er maßgeblich an der Festlegung der globalen kreativen Ausrichtung für Herrenmode beteiligt und trug zur Entwicklung saisonaler Konzepte, zur Produktstrategie, zu Designinnovationen und zum Wachstum der Kategorie bei. Außerdem fungierte er als leitender Designer für alle Kooperationen mit Drittanbietern im Bereich Herrenmode und setzte dabei kulturelle Erkenntnisse und aufkommende Verbrauchertrends in überzeugende Produktsortimente mit breiter Verbraucherattraktivität um.

Ich freue mich sehr, in einer Zeit außergewöhnlichen globalen Wachstums und Aufschwungs zu U.S. Polo Assn. zu kommen, sagte David Swetman, Global Design Lead für Herren- und Jungenmode bei U.S. Polo Assn. Das authentische Erbe der Marke im Polosport, kombiniert mit ihrer wachsenden globalen Präsenz und einer starken Grundlage für zukünftiges Wachstum, bietet eine enorme Chance, das Herren- und Jungengeschäft in unseren globalen Märkten weiter voranzutreiben, während wir weiterhin die nächste Generation von Verbrauchern ansprechen.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren globalen Teams und Lizenznehmern unvergessliche Produkterlebnisse zu schaffen, das Geschäft im Bereich Herren- und Jungenmode voranzutreiben und die Verbindung der Marke zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu stärken, fügte Swetman hinzu.

Als Absolvent des renommierten Central Saint Martins in London schloss Swetman sein Studium im Fach Modedesign mit Schwerpunkt Herrenmode mit einem First-Class Honours-Abschluss ab. Seine Fachkenntnisse umfassen Kreativleitung, Konzeptdesign, Trendprognosen, Produktdesign, globale Produktentwicklung, Kategorieführung und die Betreuung von Designteams.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des größten Verbands von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einem weltweiten Umsatz im Milliardenbereich und einem globalen Vertriebsnetz, das mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausend weitere Vertriebsstellen umfasst, bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit an. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel An Icon Born from the Game ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im National Polo Center der USPA im The Palm Beaches stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie beIN Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von USA Today zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke wird international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte gewürdigt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde die U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com, folgen Sie außerdem @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky

VP, Global PR & Communications

Tel.: +1.561.790.8036

E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake

Senior PR & Communications Specialist

Tel.: +1.561.790.8036

E-Mail: kdrake@uspagl.com

Quelle: USPA Global

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85834

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85834&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.