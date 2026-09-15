IRW-News: Amarc Resources Ltd.: Amarc gibt Neubesetzung des Chief Financial Officer bekannt

IRW-PRESS: Amarc Resources Ltd.: Amarc gibt Neubesetzung des Chief Financial Officer bekannt

Vancouver, BC / 15. September 2026 / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSXV: AHR; FWB: AQ5) gibt bekannt, dass Frau Carol Li mit Wirkung zum 15. September 2026 ihre Funktion als Chief Financial Officer zurücklegt. Braden Jensen, Corporate Controller des Unternehmens, wurde interimistisch zum Chief Financial Officer bestimmt. Frau Li wird das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion begleiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Im Namen der gesamten Belegschaft von Amarc möchte ich Carol für ihre äußerst wertvollen Beiträge als Mitglied unseres Teams danken, auch dafür, dass sie uns während unserer jüngsten Finanzierungsrunde so tatkräftig unterstützt hat. Wir wünschen Carol nach ihrem Ausscheiden als CFO alles Gute auf ihrem weiteren Weg, den sie aus persönlichen Gründen gewählt hat, und freuen uns auf ihre weitere Unterstützung als leitende Finanzberaterin, so Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Braden Amarc nun auch hier mit seinem Enthusiasmus und Engagement zur Verfügung steht, vor allem im Hinblick auf seine Expertise in der Bergbaufinanzierung sowie seinen finanziellen Spürsinn und geschäftlichen Weitblick. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Braden in seiner erweiterten Rolle als interimistischer Chief Financial Officer.

Über Braden Jensen

Herr Jensen ist Chartered Professional Accountant mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Rohstoffbranche. In den letzten 11 Jahren war er bei mehreren börsennotierten Bergbaufirmen in Kanada als Chief Financial Officer tätig. Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Unternehmensfinanzierung, Berichterstattung börsennotierter Unternehmen, Steuern, Explorationsfinanzierung und Bergbauprojektentwicklung verfügt Herr Jensen über eine breite finanzwirtschaftliche Perspektive und legt großen Wert auf Effizienz, kontinuierliche Verbesserung und Wertschöpfung durch effektives Finanzmanagement. Er verfügt über einen Bachelor of Commerce von der University of Victoria, ein Postgraduiertendiplom (Post Baccalaureate) in Rechnungswesen von der Thompson Rivers University und eine Konzession als Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) von der BC Chartered Accountants School of Business.

Gewährung von Aktienoptionen

Des Weiteren hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass Herrn Tom McMillan, seines Zeichens VP, Investor Relations (seine Bestellung wurde am 11. Mai 2026 bekannt gegeben), der als Insider gewertet wird, 250.000 Incentive-Optionen gewährt wurden, die innerhalb von fünf Jahren zum Preis von 0,94 $ pro Aktie ausgeübt werden können. Alle Optionen stehen unter dem Vorbehalt einer gegebenenfalls erforderlichen Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem Managementteam geleitet wird, das seit 40 Jahren nachweislich erheblichen Mehrwert für die Aktionäre durch die Entdeckung und Erschließung sowie die erfolgreiche Veräußerung langlebiger, hochwertiger Kupfer- und/oder Goldlagerstätten sowohl in British Columbia als auch weltweit geschaffen hat. Über die Zusammenarbeit mit Hunter Dickinson Inc. (HDI), einem diversifizierten, globalen Bergbauunternehmen, waren die Mitglieder des Amarc-Teams bereits an 36 Entdeckungen bzw. wesentlich vorangebrachten Projekten beteiligt. 14 davon wurden bereits abgebaut oder befinden sich aktuell in Produktion, weitere Projekte werden folgen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der Distrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in sehr aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Sie alle liegen in nächster Nähe zu wichtigen industriellen Infrastruktureinrichtungen einschließlich Stromversorgungsleitungen, Straßen- und Bahnnetz. Jedes dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Auffindung und Erschließung mehrerer bedeutender kupfer- ± goldführender Porphyrlagerstätten. Die Distrikte JOY und DUKE haben bislang strategische Partnerfinanzierungen in Höhe von mehr als 144 Millionen CAD von zwei hochkarätigen Branchenakteuren angezogen: Freeport McMoRan Minerals Properties Canada Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan, einem weltweit führenden Kupferproduzenten, im Distrikt JOY (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025), sowie Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Boliden AB, einem multinationalen schwedischen Metall-, Bergbau- und Hüttenunternehmen, im DUKE-Gebiet (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 22. November 2022 und 2. April 2026).

Im Distrikt JOY befindet sich die metallreiche Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA, die 2024 entdeckt wurde und als Schlüssel für die weitere Entwicklung des Distrikts und darüber hinaus auch der gesamten Region Toodoggone angesehen wird. Der Distrikt JOY beherbergt zudem zahlreiche weitere historische Lagerstätten, Entdeckungen und Lagerstätten-Zielgebiete. Der Distrikt DUKE und die Lagerstätte DUKE befinden sich in der Region Babine, die einen der ertragreichsten porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtel in British Columbia beherbergt. Dort befinden sich auch die ehemaligen Minen Bell und Granisle sowie die im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindliche Lagerstätte Morrison, die sich im Besitz Dritter befindet. Im Distrikt IKE liegen zwei bekannte Kupfer- ± Gold-Lagerstätten, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind, sowie mehrere weitere Zielzonen mit Lagerstättenpotenzial, die für Entdeckungsbohrungen bereit sind.

Amarc hat gerade erst mit den Arbeiten zur Erschließung des vollen Potenzials seiner drei Distrikte begonnen. Ein Mehrwert für die Aktionäre wird durch gut finanzierte, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationsarbeiten, einen disziplinierten Erschließungsansatz sowie die konsequente Pflege enger Partnerschaften mit Regierungen, Kommunen, indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern geschaffen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

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Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 4603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Nutzungsrechte an den Mineral- bzw. Konzessionsgebieten zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können geltend gemachte indigene Rechte und Landtitel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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