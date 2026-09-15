IRW-News: Sparc Technologies Limited: Positive ecosparc®-Ergebnisse mit HydroGraph Fractal Graphene

IRW-PRESS: Sparc Technologies Limited: Positive ecosparc®-Ergebnisse mit HydroGraph Fractal Graphene

HIGHLIGHTS

· Sparc hat einen 16-wöchigen zyklischen Korrosionstest von HydroGraphs Fractal Graphene (HFG) innerhalb der ecosparc®-Additive von Sparc in lösemittelbasierten Beschichtungen durchgeführt.

· Eine kommerzielle lösemittelbasierte Beschichtung mit ecosparc® und HFG zeigte eine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit um 25 % gegenüber der entsprechenden unmodifizierten Beschichtung.

· Diese Ergebnisse bauen auf früheren Tests mit HFG in wasserbasierten Beschichtungen auf, die eine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit um bis zu 60 % zeigten.

· Erweiterte zyklische Korrosionstests über 25 Wochen (4.200 Stunden) laufen derzeit, wobei die Ergebnisse im November 2026 erwartet werden.

· Vorbehaltlich positiver Ergebnisse nach 25 Wochen werden die Parteien gemäß dem im März 2026 unterzeichneten LOI eine kommerzielle Liefer- und Kooperationsvereinbarung in Bezug auf ecosparc® verhandeln.

· HydroGraph ist ein globaler Anbieter von hochwertigem turbostratischem Graphen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund A$1,8 Milliarden.

· Der SPP von Sparc, der die Umsetzung dieser wachsenden kommerziellen Pipeline unterstützen soll, steht derzeit Berechtigten Aktionären offen und soll am 24. September 2026 schließen.

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) (Sparc, Sparc Technologies oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse eines 16-wöchigen zyklischen Korrosionstests von Fractal Graphene von HydroGraph Clean Power Inc. (CSE: HG | OTCQB: HGRAF | FRA: M98) (HydroGraph) innerhalb der ecosparc®-Additive von Sparc in lösemittelbasierten Schutzbeschichtungen bekannt zu geben.

Die Tests wurden in den Laboren von Sparc nach der Methodik von ISO 12944-6 durchgeführt und haben eine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit (Scribe Creep) um 25 % bei einer kommerziell verfügbaren lösemittelbasierten Beschichtung gezeigt, die mit ecosparc® unter Verwendung von HydroGraph Fractal Graphene versetzt wurde. Die Ergebnisse nach 16 Wochen entsprechen der unter ISO 12944-6 festgelegten zyklischen Alterungsbeanspruchung für die Haltbarkeitsklasse C5 Very High (C5-VH). ISO 12944 ist weithin als der führende internationale Standard für die Bewertung des Korrosionsschutzes von Stahlkonstruktionen durch Schutzbeschichtungssysteme anerkannt. Vorbehaltlich erfolgreicher Testergebnisse aus den erweiterten 25-wöchigen Tests (4.200 Stunden), deren Ergebnisse im November 2026 erwartet werden, beabsichtigen die Parteien, eine endgültige kommerzielle Liefer- und Kooperationsvereinbarung in Bezug auf die ecosparc®-Additive von Sparc auszuhandeln.

Sparc Managing Director, Herr Nick OLoughlin, kommentierte:

Die Ergebnisse des 16-wöchigen zyklischen Korrosionstests der ecosparc®-Additive unter Verwendung von HydroGraphs Fractal Graphene sind äußerst ermutigend und geben uns weiteres Vertrauen in die Aussicht, unsere Zusammenarbeit mit HydroGraph im Bereich der Schutzbeschichtungen zu vertiefen. Die Sicherung von Quellen für hochwertiges, nachhaltig produziertes Graphen aus westlichen Lieferketten bleibt ein zentraler Schwerpunkt für Sparc, während wir unseren Kundenstamm aufbauen und unser Produktsortiment über mehrere hochwertige Beschichtungssegmente hinweg erweitern.

HydroGraph President und Chief Executive Officer Kjirstin Breure kommentierte:

Wir freuen uns über diese vorläufigen Ergebnisse bei lösemittelbasierten Beschichtungen, während wir die Bibliothek verifizierbarer Daten erweitern, die die Leistungsvorteile der Integration von HydroGraph Fractal Graphene in zahlreiche industrielle Anwendungen dokumentieren. Eine chargenkonsistente Versorgung mit Graphen in großem Maßstab ermöglicht es diesen Anwendungen, in große kommerzielle Märkte vorzudringen, in denen die Vorteile dem Endnutzer wirtschaftliche Vorteile bringen.

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Abbildung 1: Scribe Creep einer kommerziellen Referenzbeschichtung im Vergleich zur gleichen Referenzbeschichtung, die mit ecosparc® unter Verwendung von HydroGraph Fractal Graphene versetzt wurde.

Die Tests wurden auf mit Granat gestrahlten warmgewalzten Stahlplatten durchgeführt, die mit einem kommerziell verfügbaren lösemittelbasierten 2-Komponenten-Epoxidprodukt (kommerzielle Referenz) mit einer Trockenschichtdicke von rund 500 Mikrometern beschichtet waren. Die beschichteten Platten wurden gemäß den ISO-12944-Verfahren im Labor von Sparc zyklisch beansprucht, wobei die Ergebnisse nach 2.688 Stunden bewertet wurden. Die Korrosionsleistung wurde gemäß ISO 4628-8:2012 - Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial defect bewertet.

Die Tests wurden nicht unabhängig verifiziert.

Sparc und HydroGraph arbeiten im Rahmen eines im März 2026 unterzeichneten Letter of Intent (LOI) bei den Labortests von HydroGraphs FGA-1 Fractal Graphene innerhalb der ecosparc®-Additive von Sparc zusammen. Der LOI formalisiert die Vereinbarungen und Verantwortlichkeiten für Tests in lösemittelbasierten und wasserbasierten Beschichtungen, die bis Ende 2026 in den Laboren von Sparc durchgeführt werden, und enthält Bestimmungen zur Nutzung von Daten, zu geistigem Eigentum und zur Vertraulichkeit, die für beide Parteien verbindlich sind. Während der Laufzeit des LOI und vorbehaltlich der Testleistung vereinbaren die Parteien, nach Treu und Glauben eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln, die wesentliche Bestimmungen zur Graphenversorgung und Produktvermarktung für die Kommerzialisierung von ecosparc®-Additiven enthält, die HydroGraphs Fractal Graphene integrieren.

Die Laufzeit des LOI endet zum späteren der beiden folgenden Zeitpunkte: mit Abschluss einer endgültigen Vereinbarung oder 90 Tage nach Vorliegen der Ergebnisse der 4.200-stündigen (25-wöchigen) ISO-12944-Tests in lösemittelbasierten Beschichtungen, die im November 2026 erwartet werden. Der Inhalt dieser Mitteilung wurde zwischen den Parteien einvernehmlich abgestimmt.

Angebotszeitraum des Aktienkaufplans eröffnet

Wie am 20. August 2026 gegenüber der ASX bekannt gegeben, bietet Sparc Technologies berechtigten Aktionären die Möglichkeit, an einem nicht garantierten Aktienkaufplan (SPP) teilzunehmen, um bis zu A$1,75 Mio. (vor Kosten) aufzunehmen.

Im Rahmen des SPP haben berechtigte Aktionäre von Sparc Technologies, also Aktionäre mit einer eingetragenen Adresse in Australien oder Neuseeland, die am Mittwoch, dem 19. August 2026, um 19:00 Uhr (AEST) im Aktienregister von Sparc Technologies eingetragen waren (Berechtigte Aktionäre), die Möglichkeit, neue voll eingezahlte Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu A$30.000 (SPP-Aktien) zu erwerben, ohne Maklergebühren oder andere Transaktionskosten zu zahlen.

Die SPP-Aktien werden zu 17,5 Cent je SPP-Aktie (A$0,175) (SPP-Ausgabepreis) ausgegeben. Dies entspricht einem:

· Abschlag von 16,7 % auf den letzten gehandelten Kurs am Montag, dem 17. August 2026 (A$0,210)

· Abschlag von 19,7 % auf den 5-Tage-VWAP bis einschließlich Montag, dem 17. August 2026 (A$0,218)

· Abschlag von 20,9 % auf den 20-Tage-VWAP bis einschließlich Montag, dem 17. August 2026 (A$0,221)

Der Angebotszeitraum des SPP wurde am Freitag, dem 28. August 2026, eröffnet und soll voraussichtlich am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 17:00 Uhr (AEST) schließen, sofern er nicht nach Ermessen des Unternehmens verlängert oder früher geschlossen wird.

Da der SPP nicht garantiert ist, können über den SPP mehr oder weniger als A$1,75 Mio. aufgenommen werden. Falls die im Rahmen des SPP eingegangenen Anträge A$1,75 Mio. übersteigen, kann Sparc Technologies nach eigenem Ermessen entscheiden, Anträge ganz oder teilweise anzunehmen, die dazu führen, dass über den SPP mehr als A$1,75 Mio. aufgenommen werden, vorbehaltlich der Einhaltung des Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) und der ASX Listing Rules.

Das SPP-Angebot erfolgt gemäß dem ASIC Corporations (Share and Interest Purchase Plans) Instrument 2019/547 und erfordert daher für die Zwecke von Chapter 6D des Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) keinen Prospekt.

Der SPP unterliegt den Bedingungen im SPP Offer Booklet, das am Freitag, dem 28. August 2026, auf der ASX-Plattform für Marktmitteilungen veröffentlicht wurde und unter https://investor.xcend.app/sha abrufbar ist. Das Board empfiehlt den Berechtigten Aktionären dringend, das SPP Offer Booklet sorgfältig und vollständig zusammen mit den vom Unternehmen gegenüber der ASX veröffentlichten Mitteilungen zu lesen, bevor sie darüber entscheiden, ob sie am SPP teilnehmen.

Wenn Sie ein Berechtigter Aktionär sind und sich nicht sicher sind, ob die SPP-Aktien eine geeignete Anlage für Sie darstellen, sollten Sie Ihren Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater konsultieren. Das Board empfiehlt Ihnen, in Bezug auf den SPP eigenen finanziellen Rat einzuholen und die Kursbewegungen der Aktien des Unternehmens zu berücksichtigen, bevor Sie sich für eine Teilnahme am SPP entscheiden.

Über HydroGraph

HydroGraph Clean Power Inc. (CSE: HG | OTCQB: HGRAF | FRA: M98) ist ein führender Hersteller von unverfälschtem Graphen, das mithilfe eines Explosionssynthese-Verfahrens hergestellt wird, das außergewöhnliche Reinheit, einen niedrigen Energieverbrauch und identische Chargen ermöglicht. Qualität, Leistung und Konsistenz des Graphens von HydroGraph entsprechen den Verified Graphene Producer®-Standards des Graphene Council, die nur sehr wenige Graphenhersteller erfüllen können. Weitere Informationen oder die Geschichte von HydroGraph finden Sie unter: https://hydrograph.com/ Für Unternehmensupdates folgen Sie HydroGraph bitte auf LinkedIn und X. Marken: HydroGraph und Fractal Graphene

Über ecosparc® - ein Leistungsadditiv für Schutzbeschichtungen

Sparc Technologies hat über sechs Jahre Forschung und Entwicklung an ecosparc®, seiner Flaggschiffreihe graphenbasierter Additive, durchgeführt. Die Zugabe von ecosparc® zu kommerziell verfügbaren Schutzbeschichtungen hat erhebliche Leistungsverbesserungen gezeigt und trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz der von diesen Beschichtungen geschützten Stahlinfrastruktur sicherzustellen.

Mehrere globale Beschichtungsunternehmen führen Produktbewertungen von ecosparc® in ihren Korrosionsschutzbeschichtungen durch. Darüber hinaus treibt Sparc eine Kampagne voran, die sich an Anlagenbetreiber richtet, wobei mehrere Feldtests in unterschiedlichen korrosiven Umgebungen laufen. Zu den adressierten Infrastrukturbetreibern gehören Regierungen, Verteidigungs-, Bergbau- sowie Öl- und Gasunternehmen, die wichtige Kunden innerhalb der US$33 Milliarden großen Industrie für Schutz- und Marinebeschichtungen repräsentieren. Der adressierbare Zielmarkt für ecosparc® innerhalb des breiteren Marktes für Korrosionsschutzbeschichtungen wird auf rund US$1,0 Mrd. pro Jahr geschätzt.

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Zur Veröffentlichung freigegeben von: Nick OLoughlin, Managing Director.

Für weitere Informationen:

Nick OLoughlin

Managing Director

info@sparctechnologies.com.au

Aiden Bradley

Investor Relations

aiden@nwrcommunications.com.au

+61 414 348 666

Über Sparc Technologies

Sparc Technologies Limited (Sparc, ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) ist ein australisches Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die die Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse für globale Industrien verbessern. Sparc arbeitet in zwei transformativen Technologiebereichen: mit Graphen verbesserten Materialien und grünem Wasserstoff. Sparc betreibt Forschung und Entwicklung intern und verfügt über umfangreiche Kontakte und Beziehungen zum Universitätssektor in Australien und weltweit.

1. Sparc hat ein Graphen-Additiv, ecosparc®, entwickelt und kommerzialisiert, das bereits bei niedrigen Dosierungen die Leistungsfähigkeit kommerziell verfügbarer epoxidbasierter Schutzbeschichtungen erheblich verbessert. Sparc hat eine Produktionsanlage zur Herstellung von ecosparc® in Betrieb genommen und arbeitet mit globalen Beschichtungsunternehmen und großen Anlagenbetreibern an Tests, Versuchen und kommerziellen Partnerschaften.

2. Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und der Adelaide University, das Pionierarbeit bei einer Technologie der nächsten Generation zur Produktion von grünem Wasserstoff leistet. Die photokatalytische Wasserspaltung (PWS) ist eine aufkommende Methode zur Herstellung von grünem Wasserstoff ohne Elektrolyseure - ausschließlich unter Verwendung von Sonnenlicht, Wasser und einem Photokatalysator. Aufgrund des geringeren Infrastrukturbedarfs und Energieverbrauchs hat PWS das Potenzial, Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber bestehenden Methoden der Wasserstoffproduktion zu bieten.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: sparctechnologies.com.au

Weitere Informationen über Sparc Hydrogen finden Sie unter: sparchydrogen.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03135456-3A701742&v=undefined

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