IRW-News: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold bohrt bei Ceibal 165,7 m mit 0,9 g/t Au in der Tiefe, einschließlich 36 m mit 2,9 g/t Au

IRW-PRESS: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold bohrt bei Ceibal 165,7 m mit 0,9 g/t Au in der Tiefe, einschließlich 36 m mit 2,9 g/t Au

Vancouver, British Columbia / 15. September 2026 / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (FWB: D150) (OTCQB: TGRGF) (Tiger oder das Unternehmen) freut sich, die Untersuchungsergebnisse für drei Bohrlöcher aus seinem Zielgebiet Ceibal in seinem Goldprojekt Quinchía im ergiebigen Goldgürtel Mid-Cauca in Kolumbien bekannt zu geben. Die Bohrungen sind Teil des laufenden Bohrprogramms von Tiger über 20.000 Meter in Ceibal, das etwa einen Kilometer südlich der Lagerstätte Miraflores und einen Kilometer südwestlich der Lagerstätte Tesorito liegt.

Highlights:

· CEDDH-019 durchteufte 232 m mit 0,5 g/t Au ab der Oberfläche und 165,7 m mit 0,9 g/t Au ab 284 m bohrlochabwärts und endete in der Mineralisierung:

o einschließlich 36 m mit 2,9 g/t Au ab 400 m bohrlochabwärts

· CEDDH-018 durchteufte 465 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche und endete in der Mineralisierung:

o einschließlich 21 m mit 1,2 g/t Au ab 24 m bohrlochabwärts

o einschließlich 10 m mit 1,3 g/t Au ab 52 m bohrlochabwärts

o einschließlich 6 m mit 2,0 g/t Au ab 70 m bohrlochabwärts

o einschließlich 10 m mit 1,1 g/t Au ab 342 m bohrlochabwärts

· CEDDH-017-AB durchteufte 63,85 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche, bevor es abgebrochen wurde:

o einschließlich 6 m mit 1,3 g/t Au ab 32 m bohrlochabwärts

· Ein Bohrgerät ist in Ceibal im Einsatz, während zwei weitere Bohrgeräte Infill-, Erweiterungs- und Lückenschlussbohrungen in der Lagerstätte Tesorito durchführen; die Untersuchungsergebnisse für beide stehen noch aus.

Diese langen Abschnitte ab der Oberfläche sowie die inzwischen in der Tiefe erkennbaren höheren Gehalte sind sehr vielversprechend und vertiefen unser Verständnis des Ceibal-Systems. Die Untersuchungsergebnisse für CEDDH-022 stehen noch aus; dieses Bohrloch liegt oberhalb der höhergradigen Abschnitte, die wir in CEDDH-011 und CEDDH-019 durchteuft haben, und wird zeigen, ob sich diese Mineralisierung bis näher an die Oberfläche erstreckt, erklärte Robert Vallis, President und CEO.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst. Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrlochansatzpunkte und der Bohrabschnitte in Ceibal. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Interpretationsquerschnitte für CEDDH-019 bzw. CEDDH-018. Abbildung 4 ist eine regionale Karte des Goldprojekts Quinchía. Alle gemeldeten Abschnitte sind bohrlochabwärts verlaufende Kernlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt, da sich die Exploration noch in einem frühen Stadium befindet.

Ceibal liegt ungefähr einen Kilometer südlich der Lagerstätte Miraflores und einen Kilometer südwestlich der Lagerstätte Tesorito im Bereich des regionalen Verwerfungskorridors Marmato (Abbildung 4).

Durch die Bohrungen in Ceibal wurde ein mineralisierter Korridor abgegrenzt, der von Nordwesten nach Norden verläuft; er wird als subvertikal interpretiert, wobei die Einfallrichtung nicht genau bestimmt ist und die scheinbare Mächtigkeit des Korridors durch die Bohrungen noch nicht ausreichend eingegrenzt werden konnte. Die Mineralisierung wurde in früheren Bohrungen bis ca. 800 Meter vertikal unter der Oberfläche nachverfolgt und ist in der Tiefe und in Richtung Südwesten weiterhin offen.

In diesem frühen Explorationsstadium sind die Geometrie und die Einfallrichtung des Korridors noch nicht definiert und seine wahre Mächtigkeit, Ausdehnung und Kontinuität müssen noch durch weitere Bohrungen ermittelt werden. Um die Orientierung und das Einfallen zu klären und die Ausdehnung der Mineralisierung über die Streichlänge zu überprüfen, hat das Unternehmen zwei versetzte, gegeneinander gerichtete Bohrlöcher (Scissor Holes), CEDDH-020 und CEDDH-021, quer durch den Korridor (N100° und N280°) ausgeführt; die Untersuchungsergebnisse hierfür stehen noch aus.

Ein Bohrgerät ist in Ceibal derzeit im Einsatz, und zwei Bohrgeräte führen ein Infill-, Erweiterungs- und Lückenschlussbohrprogramm in der Lagerstätte Tesorito durch, um die Hochstufung eines wesentlichen Teils der Lagerstätte in die Kategorie Angedeutete Mineralressourcen zu unterstützen. Die Bohrungen in Tesorito werden voraussichtlich gegen Ende dieses Monats abgeschlossen sein; anschließend werden beide Bohrgeräte nach Ceibal verlegt. Die Bohrungen in Ceibal sollen eine erste Mineralressourcenschätzung unterstützen, deren Veröffentlichung das Unternehmen für das Ende des ersten Quartals 2027 anstrebt. Es besteht keine Gewissheit, dass im Zielgebiet Ceibal eine Mineralressourcenschätzung definiert wird.

CEDDH-019 ergab höhergradiges Gold in der Tiefe und endete in der Mineralisierung

CEDDH-019 wurde etwa 30 Meter südwestlich von CEDDH-011 (685,35 Meter mit einem Gehalt von 0,6 g/t Au ab der Oberfläche) und 120 Meter südwestlich von CEDDH-002 (579,1 Meter mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au ab 7,5 Metern bohrlochabwärts) gebohrt, um die Bohrdichte zu erhöhen und das geologische Verständnis im zentralen Teil des Korridors zu verbessern Siehe die Pressemitteilungen mit den Titeln Tiger Gold bohrt 120-m-Step-out-Bohrloch bei Ceibal und durchteuft 226 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 10 m mit 3 g/t Au vom 13. Mai 2026 und Tiger Gold bohrt in Ceibal 685 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche und 568 m mit 0,6 g/t Au vom 23. Juli 2026.

(Abbildungen 1 und 2).

Das Bohrloch durchteufte 232 Meter mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au ab der Oberfläche und einen tieferen Abschnitt von 165,7 Meter mit einem Gehalt von 0,9 g/t Au ab 284 Metern bohrlochabwärts, einschließlich 36 Meter mit einem Gehalt von 2,9 g/t Au ab 400 Metern, und endete in der Mineralisierung, die in der Tiefe offen bleibt. Der 52-Meter-Abschnitt zwischen den beiden Teilabschnitten war nur schwach mineralisiert und bildete keine Teilabschnitte, die die Meldeschwelle des Unternehmens erreichten. Der oberflächennahe Teil des oberen Teilabschnitts lagert in supergen alteriertem Saprolith und könnte teilweise Ausdruck einer supergenen Anreicherung sein; derartige oberflächennahe Gehalte sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die primäre Mineralisierung in der Tiefe.

Der höchstgradige Goldabschnitt des Bohrlochs kommt in der Tiefe innerhalb eines mächtigen frühen Dioritkörpers vor. Bis zu einer Tiefe von etwa 242 Metern besteht CEDDH-019 aus porphyritischem Dazit und geht dann in den frühen Diorit über, der sich bis zum Boden des Bohrlochs zusammen mit Quarzgängen des Typs A, Chalkopyrit und Bornit fortsetzt, die mit der Tiefe zunehmen. Der frühe Diorit bleibt in die Tiefe offen, und seine Beziehung zum umgebenden Porphyr wird derzeit durch weitere Bohrungen und Modellierung untersucht.

CEDDH-019 wurde etwa 30 Meter südwestlich von CEDDH-011 angesetzt und mit ähnlicher Orientierung gebohrt und stellt somit quasi eine versetzte Zwillingsbohrung zum oberen Teil dieses früheren Bohrlochs dar. Beide Bohrlöcher durchteufen eine weitgehend ähnliche Abfolge, die von porphyritischem Dazit und Diorit dominiert wird; sie zeigen eine durchgängige kaliumhaltige Alteration mit einer Chlorit-Serizit-Überprägung und Chalkopyrit in Quarz-Feldspat-Adern, wobei Bornit im Diorit von CEDDH-019 und Spuren von Molybdänit in beiden Bohrlöchern auftreten und beide Bohrlöcher ab der Oberfläche lange Abschnitte mit einer Goldmineralisierung ergaben. Diese Reproduzierbarkeit der oberflächennahen Ergebnisse an derselben Position des Korridors unterstützt eine zukünftige Ressourcenmodellierung.

In der Tiefe ergab CEDDH-019 einen starken Abschnitt von 36 Metern mit einem Gehalt von 2,9 g/t Au ab 400 Metern bohrlochabwärts, der in dem frühen Diorit gelagert ist. Die höhergradigen Abschnitte in CEDDH-011 treten in unterschiedlichem Wirtsgestein auf. Bei 438 Metern bohrlochabwärts in CEDDH-011 kommt der Abschnitt von 16 Metern mit einem Gehalt von 1,2 g/t Au im Dazit-Porphyr vor, und bei 660 Metern bohrlochabwärts überspannt der Abschnitt von 6 Metern mit einem Gehalt von 1,8 g/t Au den Kontakt zwischen dem Dazit-Porphyr und dem Basalt in der Nähe der Bohrlochsohle. Dieser Unterschied über einen seitlichen Abstand von etwa 30 Metern zeigt, dass das Porphyr-System und seine höhergradige Mineralisierung zwar in der Tiefe im zentralen Teil des Korridors vorhanden sind, dass aber ihr Gehalt, ihre Geometrie und ihre Kontinuität noch nicht definiert sind.

CEDDH-022 wurde etwa 50 Meter südwestlich von CEDDH-019 auf derselben Abschnittslinie und mit ähnlicher Orientierung angesetzt und soll in flacheren Tiefen die höhergradige Mineralisierung erkunden, die in CEDDH-019 und CEDDH-011 in der Tiefe durchteuft wurde. Die Untersuchungsergebnisse für CEDDH-022 stehen noch aus.

CEDDH-018 bestätigt eine breite Goldmineralisierung ab der Oberfläche bis zum Bohrlochende

CEDDH-018 wurde als Infill-Bohrloch der Hauptprofillinie von Ceibal gebohrt (Abbildung 3), die das Entdeckungsbohrloch CEDDH-001 (500 m mit 0,5 g/t Au ab der Oberfläche) sowie CEDDH-005, CEDDH-009, CEDDH-010 und CEDDH-012 umfasst. Das Bohrloch wurde ungefähr 70 Meter südwestlich von CEDDH-001 und 55 Meter nordöstlich von CEDDH-009 angesetzt (Abbildung 1). Die übrigen Bohrlöcher in diesem Bereich wurden bereits gemeldet und ergaben jeweils umfassend mineralisierte Abschnitte ab der Oberfläche und in der Tiefe. Siehe Pressemitteilungen mit den Titeln Tiger Gold bohrt 120-m-Step-out-Bohrloch bei Ceibal und durchteuft 226 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 10 m mit 3 g/t Au vom 13. Mai 2026, Tiger Gold bohrt 214 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 23 m mit 1,1 g/t Au und 9 m mit 2,2 g/t Au in 80-m-Step-out-Bohrloch bei Ceibal vom 2. Juni 2026 und Tiger Gold bohrt in Ceibal 685 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche und 568 m mit 0,6 g/t Au vom 23. Juli 2026.

Als Infill-Bohrloch bestätigt CEDDH-018 die Mineralisierung entlang dieses Bereichs und verbessert die Bohrdichte und die Zuverlässigkeit für die geplante erste Mineralressourcenschätzung.

CEDDH-018 durchteufte 465 Meter mit einem Gehalt von 0,6 g/t Au ab der Oberfläche und blieb bis zum Bohrlochende mineralisiert, einschließlich 21 Meter mit einem Gehalt von 1,2 g/t Au ab 24 Metern bohrlochabwärts, 10 Meter mit einem Gehalt von 1,3 g/t Au ab 52 Metern, 6 Meter mit einem Gehalt von 2,0 g/t Au ab 70 Metern und 10 Meter mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au ab 342 Metern. Das Bohrloch verläuft fast vollständig in porphyritischem Dazit, der zwischen 166 und 210 Metern von einem intramineralen Diorit durchkreuzt wird.

Eine sekundäre, durch Biotit geprägte kaliumhaltige Alteration, die von mäßigen Chlorit-Serizit-Einlagerungen durchzogen ist, beginnt bei etwa 74 Metern, nimmt mit der Tiefe zu und ist im Bereich zwischen ca. 190 und 285 Metern am stärksten ausgeprägt. Chalkopyrit und Spuren von Molybdänit sind mit Quarz-Feldspat- und Quarz-Magnetit-Adern vergesellschaftet, und in den untersten 50 Metern des Bohrlochs erscheint eine schwache propylitische Überprägung. Die oberflächennahen höhergradigen Abschnitte sind in supergen alteriertem Saprolith ausgebildet und könnten teilweise Ausdruck einer supergenen Anreicherung sein; derartige oberflächennahe Gehalte sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die primäre Mineralisierung in der Tiefe.

CEDDH-017-AB ergab oberflächennahes Gold vor dem Abbruch

CEDDH-017-AB wurde ca. 150 Meter südsüdöstlich von CEDDH-019 angesetzt und aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Stabilität der Bohrplattform bei 63,85 Metern eingestellt, und zwar weit vor Erreichen seiner geplanten Tiefe (Abbildung 1). Über die gesamte Bohrlänge hinweg durchteufte das Bohrloch 63,85 Meter mit einem Gehalt von 0,6 g/t Au ab der Oberfläche, einschließlich 6 Meter mit einem Gehalt von 1,3 g/t Au ab 32 Metern bohrlochabwärts. Das Bohrloch endete in der flachen Chlorit-Serizit-Alterationszone, bevor es die Kalium-Alteration erreichte, die sich in den anderen Bohrlöchern von Ceibal in größerer Tiefe entwickelt hatte. Der oberflächennahe höhergradige Abschnitt liegt innerhalb von supergen alteriertem Saprolith und könnte teilweise Ausdruck einer supergenen Anreicherung sein; derartige oberflächennahe Gehalte sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die primäre Mineralisierung in der Tiefe. Aufgrund der begrenzten Bohrtiefe wird für CEDDH-017 kein geologischer Querschnitt vorgestellt.

Qualifizierte Person

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vice President, Corporate Development von Tiger, und César García, M.Sc., FAusIMM, Explorationsmanager des Unternehmens in Kolumbien, die beide qualifizierte Personen im Sinne der Definition der Canadian Securities Administrators gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) sind, geprüft und genehmigt. Weder Herr Link noch Herr García ist unabhängig vom Unternehmen. Die Bohrprogramme in Ceibal werden von Herrn García und Herrn Link konzipiert. Die Explorationsprogramme im Goldprojekt Quinchía werden von Herrn García geleitet und beaufsichtigt.

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit Diamantbohrkernen mit HQ- und NQ-Durchmesser durchgeführt. Die Bohrkerne werden von einem Geologen des Unternehmens protokolliert, fotografiert, halbiert und in der Kernanlage des Unternehmens in Quinchía, Kolumbien, unter Aufsicht eines Geologen beprobt. Eine Hälfte des Kerns wird verpackt und zur Probenvorbereitung an das Labor von ALS in Medellín geschickt, während Teilproben zur Analyse an das Labor von ALS in Lima (Peru) weitergeleitet werden. Die verbleibende Hälfte des Kerns (oder ein Viertel des Kerns, falls eine Kern-Doppelprobe entnommen wurde) wird vor Ort als Referenzprobe aufbewahrt. Die Kernproben wurden in nominellen Abständen von 2 Metern entnommen, angepasst an geologische Grenzen. Die Labore von ALS in Medellín und Lima sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und vom Unternehmen unabhängig. Alle Proben werden mittels 50-g-Feuerprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA26) auf Gold analysiert. Die Proben werden außerdem nach einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode (ME-MS61L) mittels ICP-AES und ICP-MS auf 48 Elemente untersucht. Gegebenenfalls werden hochgradige und über dem Grenzwert liegende Proben mit einer geeigneten Technik erneut analysiert. Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC) des Labors werden zertifizierte Referenzmaterialien, grobkörnige Blindproben und Viertelkern-Duplikate in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Leistung zu überwachen. Herr García hat die den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnissen zugrundeliegenden Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft, indem er die Ergebnisse der zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikate im Rahmen der QA/QC mit der Analysedatenbank abgeglichen hat, und weder Herrn García noch Herrn Link sind Einschränkungen dieser Überprüfung bekannt. Abgesehen von den bereits gemeldeten Fällen traten während des Programms keine weiteren nennenswerten Probleme bei der Kernentnahme oder beim Bohren auf. Der Bohrkern wurde ausgerichtet, und in regelmäßigen Abständen wurden Messungen zur Bohrlochausrichtung durchgeführt. Informationen zur Überprüfung der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse des früheren Betreibers (CEDDH-001 bis CEDDH-008) finden Sie in der Pressemitteilung von Tiger mit dem Titel Tiger Gold bohrt 120 m Step-out bei Ceibal und durchteuft 226 m mit 0,6 g/t Au, darunter 10 m mit 3 g/t Au vom 13. Mai 2026. Es werden nur Ergebnisse veröffentlicht, die Tigers QA/QC-Protokollen entsprechen.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Flagship-Projekts, des Quinchía-Goldprojekts, im ergiebigen Mid-Cauca-Gürtel in Kolumbien liegt. Tiger wird von einem multidisziplinären Team aus Explorationsgeologen, Minenbau-Experten, Ingenieuren, Metallurgen, ESG-Spezialisten und Fachleuten für Unternehmensfinanzierung geleitet, das nachweisliche Erfolge bei der Exploration, der Projektentwicklung und der Inbetriebnahme von Minen bei weltweit anerkannten Bergbauunternehmen wie AngloGold Ashanti, Barrick Mining, Yamana Gold, Detour Gold, NewGold, Pretium Resources und anderen vorweisen kann.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Robert Vallis

President, CEO & Director

info@tigergoldco.com

www.tigergoldco.com

Kin Communications

Investor Relations

+1 (604) 684-6730

tigr@kincommunications.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, budgetiert, geplant, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, legt nahe, vorläufig, zuversichtlich, interpretiert, zielt ab, strebt an, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Quinchía; Explorationsergebnisse, geologische Interpretationen, potenzielle Mineralisierungen, die scheinbare Streichlänge, Mächtigkeit und Tiefe der Mineralisierung bei Ceibal, die Geometrie, tatsächliche Mächtigkeit sowie die Kontinuität des mineralisierten Systems, das Vorhandensein und das Ausmaß einer frühen Dioritphase, die mit hochgradigem Gold in der Tiefe in Verbindung steht; das Potenzial, dass die Mineralisierung in der Tiefe und in Streichrichtung noch offen ist; und das Potenzial zur Erweiterung, Abgrenzung und/oder Hochstufung der Klassifizierung von Mineralressourcen, unter anderem durch Infill-Bohrungen, Erweiterungs-Bohrungen, Lücken-Bohrungen, Abgrenzungs-Bohrungen und Stepout-Bohrungen; geplante Bohrprogramme, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans, des Beginns, des Abschlusses und der Ergebnisse des ungefähr 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bei Ceibal sowie der noch ausstehenden oder laufenden Bohrungen und Analyseergebnisse, einschließlich der versetzten Scherenbohrungen und der geplanten Lückenuntersuchungen sowie deren Potenzial zur Klärung der Geometrie, Ausrichtung und Neigung des mineralisierten Korridors; das Potenzial der derzeitigen Stepout-Bohrungen bei Ceibal, die interpretierte Ausdehnung des mineralisierten Korridors zu erweitern; die voraussichtliche Erstellung, den Zeitplan und den Abschluss einer ersten Mineralressourcenschätzung für das Zielgebiet Ceibal, einschließlich der Erwartung, dass diese Schätzung gegen Ende des ersten Quartals 2027 fertiggestellt wird; den Zeitplan und den Abschluss geplanter Feldprogramme und künftiger technischer Studien (einschließlich vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, vorläufiger Machbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien) sowie aktualisierter Mineralressourcenschätzungen; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Communities; den Zeitpunkt der Aufnahme des operativen Betriebs; sowie Einschätzungen der Marktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderer Ausrüstung, Auftragnehmern und Materialien, der fortgesetzte Zugang zum Standort, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Community und der Interessengruppen aufrechtzuerhalten; dass Bohrungen, Probenahmen, Analysen, die Aufbereitung von Daten, die geologische Modellierung und die Schätzung der Mineralressource sowie technische Studien gemäß den derzeit erwarteten Zeitplänen beginnen und abgeschlossen werden; dass die in Ceibal abgeschlossenen und geplanten Bohrungen hinsichtlich Dichte, Abstand und Qualität ausreichend sind, um die Schätzung und Klassifizierung einer Mineralressource zu untermauern; dass eine qualifizierte Person feststellen wird, dass die verfügbaren Daten die Klassifizierung einer Mineralressource am Zielgebiet Ceibal stützen; dass das Unternehmen Zugang zu allen erforderlichen Finanzmitteln haben wird, um die technischen Studien und das Projekt voranzutreiben; und dass die Explorationsbohrungen und Bohrergebnisse den Erwartungen der Unternehmensleitung entsprechen werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Goldprojekts Quinchía, das naturgemäß vorläufigen Charakter hat und vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und für die keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen. Alle Verweise auf nahegelegene Projekte, Konzessionsgebiete, Vorkommen oder Minen dienen lediglich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts, und die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Gold und Dieselkraftstoff; das Ausbleiben potenziell wirtschaftlicher Mineralisierungsabschnitte; Unsicherheiten hinsichtlich der geologischen Kontinuität, der potenziellen Mineralisierung und des Ausmaßes der Mineralisierung, unter anderem aufgrund geologischer Komplexität, unzureichender Bohrdaten oder unvollständiger, ungenauer oder unzureichender historischer Bohrdaten, die möglicherweise keine wirtschaftlich tragfähigen Ergebnisse liefern; dass die Bohrungen bei Ceibal möglicherweise nicht die Definition oder Klassifizierung einer Mineralressource stützen und dass eine erste Mineralressourcenschätzung für das Zielgebiet Ceibal möglicherweise nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht fertiggestellt werden kann; Risiken, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden; Verzögerungen bei, Reduzierungen von oder die Unfähigkeit, Bohr- oder Feldprogramme, Probenahmen, Analysen, Datenvalidierung, Datenverifizierung, geologische Modellierung, technische Studien oder Mineralressourcen- oder Mineralreservenabschätzungen abzuschließen oder voranzutreiben, auch innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen; Risiken, dass das Unternehmen die Mindestausgabenanforderungen nicht erfüllt, was die Fähigkeit des Unternehmens, seine Beteiligung am Goldprojekt Quinchía aufrechtzuerhalten, nachteilig beeinflussen könnte; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen der staatlichen Vorschriften für Explorations- und operative Bergbaubetriebe; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Communities aufrechtzuerhalten; Verzögerungen bei der Projektfortschreitung; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Tiger geht zwar davon aus, dass sich seine Einschätzungen aufgrund späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern können, lehnt jedoch jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Tiger zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter Risk Factors in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung, dem vorläufigen Prospekt und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Tabelle 1: Zusammengesetzte Analyseergebnisse für Ceibal

Bohrloch- Von Bis Abschnitt Wahre Mächtigkeit Au Ag Cu Mo

ID (m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (ppm)

CEDDH-017-AB 0 63,85 63,85 unbekannt 0,6 0,7 0,04 11

einschl. 32 38 6 unbekannt 1,3 0,8 0,05 25

CEDDH-018 0 465 465 unbekannt 0,6 1,0 0,05 15

einschl. 24 45 21 unbekannt 1,2 2,4 0,09 6

einschl. 52 62 10 unbekannt 1,3 1,7 0,08 10

einschl. 70 76 6 unbekannt 2,0 1,3 0,08 11

einschl. 342 352 10 unbekannt 1,1 0,5 0,05 13

CEDDH-019 0 232 232 unbekannt 0,5 0,9 0,04 10

und 284 449,7 165,7 unbekannt 0,9 0,9 0,05 15

einschl. 400 436 36 unbekannt 2,9 1,3 0,08 15

1. Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlänge von 10 m bei einem minimalen längengewichteten Gehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 10 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt.

2. Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen. Da sich die Exploration noch in einem frühen Stadium befindet, sind die wahren Mächtigkeiten nicht bekannt.

3. Höhergradige Abschnitte, sofern vorhanden, werden als Abschnitte mit einer Mindestlänge von 5 m und einem längengewichteten Mindestgehalt von 1 g/t Au gemeldet, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 5 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt.

Tabelle 2: Angaben zu den Bohrlochansatzpunkten

Bohrloch Easting Northing Höhe Länge Azimut Neigung

ID (m) (m) (m ü.d.M.) (m) (°) (°)

CEDDH-017-AB 422,654 583,736 1.239 63,85 N230° -60°

CEDDH-018 422,511 583,896 1.263 465,00 N229° -60°

CEDDH-019 422,626 583,887 1.280 449,70 N231° -61°

1. Die Koordinaten und Höhenangaben der Bohrlochansatzpunkte wurden mittels GNSS-RTK ermittelt und sind im WGS84-UTM-System, Zone 18N (EPSG:32618), angegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85848/TigerGold_15-09-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan der Bohrlochansatzpunkte und Profilschnitte in Ceibal

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85848/TigerGold_15-09-2026_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Ceibal-Interpretationsschnitt A-A' für CEDDH-019 (Blickrichtung N318°)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85848/TigerGold_15-09-2026_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Ceibal-Interpretationsschnitt B-B' für CEDDH-018 (Blickrichtung N320°)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85848/TigerGold_15-09-2026_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Lagerstätten und Prospektionsgebiete auf dem Goldprojekt Quinchía

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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