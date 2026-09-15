Kanzler Merz kündigt Maßnahmen gegen hohe Spritpreise an
Berlin, 15. Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Maßnahmen der Bundesregierung gegen die hohen Spritpreise angekündigt. Er könne noch keine Details nennen, aber man werde auf die hohen Preise reagieren, kündigte Merz am Dienstag beim Bundesverband Groß- und Außenhandel (BGA) in Berlin an. Es habe dazu am Dienstagmorgen Beratungen von Bund und Ländern gegeben. Hintergrund sind die erwarteten Preissteigerungen durch die Preisexplosion auf den internationalen Ölmärkten.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)