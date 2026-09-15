Kanzler Merz kündigt Maßnahmen gegen hohe Spritpreise an

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠15. Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Maßnahmen der Bundesregierung gegen ‌die hohen Spritpreise angekündigt. Er könne noch keine ⁠Details ⁠nennen, aber man werde auf die hohen Preise reagieren, kündigte Merz am Dienstag ‌beim Bundesverband Groß- ‌und Außenhandel (BGA) in Berlin an. Es habe ⁠dazu am Dienstagmorgen Beratungen ‌von ⁠Bund und Ländern gegeben. Hintergrund sind die erwarteten Preissteigerungen durch die ‌Preisexplosion ⁠auf den internationalen ⁠Ölmärkten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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