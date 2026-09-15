Kreml: Trump-Vorschlag "sehr gute Idee" - Dennoch Angriffe auf Energieanlagen

Moskau/Kiew, 15. Sep (Reuters) - ⁠Trotz der Ankündigung eines Abkommens durch US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine ihre gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur fortgesetzt. Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf Kiew und andere Städte kamen nach ukrainischen Angaben vom Dienstag zwei Menschen ums Leben. Die Ukraine griff ihrerseits eine Raffinerie in Russland an. Der Kreml bezeichnete den US-Vorschlag für ein gegenseitiges Angriffsverbot auf Energieanlagen zwar als "sehr ‌gute Idee", forderte jedoch weitere Schritte wie die Sicherung der Schifffahrt für Öltanker und die Aufhebung der Sanktionen gegen russische Energielieferungen.

Russland setzte in der Nacht zum Dienstag rund 200 Drohnen gegen die ukrainische Hauptstadt und andere Regionen ⁠ein. Dabei wurden ⁠unter anderem zwei Tankstellen in Kiew sowie Hafen- und Energieanlagen beschädigt. Ein Mensch starb in Kiew, ein weiterer in der südöstlichen Stadt Saporischschja. Nach Angaben der Kiewer Militärverwaltung wurden in diesem Jahr insgesamt 16 Tankstellen in der Hauptstadt beschädigt. "Wir sehen, dass der Feind begonnen hat, Tankstellen in Kiew gezielt ins Visier zu nehmen", sagte Andrij Tkatschow von der Militärverwaltung im ukrainischen Fernsehen. Eine Treibstoffknappheit drohe wegen diversifizierter Lieferwege jedoch nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, sein Land habe ‌im Gegenzug eine russische Ölraffinerie in Sysran an der Wolga sowie Drohnenproduktionsstätten ‌in den Regionen Taganrog und Orjol angegriffen. "Russland greift weiterhin unseren Energiesektor, die alltägliche Logistik und die kritische Infrastruktur an", schrieb Selenskyj auf der Plattform Telegram. "Und unsere Antworten darauf sind spürbar." Die Ukraine sei zu einem Verzicht auf solche Angriffe bereit, benötige jedoch verlässliche ⁠Garantien der Partner, dass auch Russland seine Attacken einstelle.

KREML FORDERT SICHERE HANDELSSCHIFFFAHRT - AUCH FÜR ÖLTANKER

Trump hatte am Montag erklärt, die ‌Ukraine und Russland hätten sich darauf geeinigt, keine Energieanlagen des ⁠jeweils anderen Landes mehr zu beschießen. Diese Angriffe seien der Hauptgrund für den weltweiten Treibstoffmangel, der die Dieselpreise in den USA auf Rekordhöhen getrieben habe. Experten machen dafür allerdings die Lage im Nahen Osten verantwortlich. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Trumps Vorschlag sei eine "sehr gute Idee". Um die weltweiten Treibstoffpreise zu senken, sei ‌jedoch mehr erforderlich. "Es ist notwendig, eine sichere Handelsschifffahrt zu gewährleisten, auch ⁠für Öltanker", erklärte Peskow. Russland werde mit den ⁠USA bezüglich des Vorschlags in Kontakt bleiben.

Russland nimmt die ukrainische Energieinfrastruktur seit Beginn der Invasion im Februar 2022 systematisch unter Beschuss. Die Ukraine wiederum hat in diesem Jahr ihre weitreichenden Angriffe auf russische Raffinerien verstärkt, was dort zu Treibstoffengpässen führte. Frühere Versuche der US-Regierung, ein solches Moratorium zu vermitteln, waren gescheitert.

Angesichts der schweren russischen Angriffe sicherte das benachbarte Polen seinen Luftraum vorübergehend mit Kampfjets ab. Eine Verletzung des polnischen Luftraums gab es nach Angaben der Streitkräfte jedoch nicht. Im Nato-Mitgliedstaat Litauen schoss ein Kampfjet am Dienstagmorgen eine Drohne ab. Die Herkunft des Flugobjekts blieb zunächst unklar. In den vergangenen Monaten war es in der baltischen Region wiederholt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Dabei handelte ⁠es sich nach Angaben aus Kiew um ukrainische Drohnen, die durch russische Störsender über die Grenze in den Nato-Luftraum abgelenkt worden waren.

(Bericht von Dmitry Antonov, Olena Harmash, Anna Pruchnicka, Jekaterīna Golubkova Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)