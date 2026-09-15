Luftfahrt im Krisenmodus – Teures Kerosin bedroht kleine Airlines

London, 15. Sep (Reuters) - ⁠Die europäische Luftfahrtbranche blickt einem turbulenten Winter entgegen. Mit dem Insolvenzantrag der lettischen airBaltic in dieser Woche hat die Krise ein erstes prominentes Opfer gefordert. Ausgelöst durch den Krieg zwischen den USA und dem Iran sind die Preise für Kerosin in die Höhe geschossen und belasten die Bilanzen der Fluggesellschaften schwer. Für Analysten ist die Pleite von airBaltic nur ‌ein Vorbote dessen, was noch kommen könnte.

Fluggesellschaften arbeiten traditionell mit geringen Gewinnmargen. Dies macht sie anfällig für geopolitische Verwerfungen: So blockiert etwa der seit Ende Februar andauernde Konflikt die wichtige Meerenge von Hormus, was die ⁠Treibstoffkosten verdoppelt hat. ⁠Während die Airlines in den umsatzstarken Sommermonaten finanzielle Polster aufbauen, zehren sie in der kalten Jahreszeit von diesen Reserven. Bleiben die Kerosinpreise hoch, droht vielen das Geld auszugehen. "Vor allem kleinere Nischenanbieter sind gefährdet", sagte der Luftfahrtanalyst John Strickland. Sie könnten unter dem Kostendruck zusammenbrechen, wenn in den nachfrageschwachen Wintermonaten die Einnahmen wegbrechen. Bereits im Mai, noch vor dem Krieg, war die US-Fluglinie Spirit zusammengebrochen.

Selbst große Billigflieger wie Wizz Air spüren den Druck. Die ungarische ‌Airline verbuchte im ersten Quartal einen höheren operativen Verlust und senkte die ‌Ticketpreise, um Passagiere anzulocken. Mit Erfolg: Im August wurde ein Passagierrekord erzielt. James Halstead, geschäftsführender Partner bei Aviation Strategy, sieht Wizz Air jedoch in einer besseren Position als staatliche Konkurrenten. "Sie wachsen stark und opfern damit gegenwärtige Erträge für zukünftige Stabilität", erklärte ⁠er. Das Unternehmen profitiere von einer starken Marke, einem guten Geschäftsmodell und dem Zugang zum Kapitalmarkt. Andere Gesellschaften ‌haben es schwerer. Die südostasiatische AirAsia sucht nach anhaltenden Verlusten ⁠frisches Kapital, und die kanadische Air Transat kämpft ebenfalls mit den explodierenden Treibstoffkosten.

CHANCE AUF KONSOLIDIERUNG

Die Krise könnte die seit Langem erwartete Konsolidierung auf dem europäischen Markt beschleunigen. Große Konzerne wie die British-Airways-Mutter IAG, die Lufthansa oder Air France-KLM könnten geschwächte Wettbewerber übernehmen. Gleichzeitig nutzen aggressive Billigflieger wie Ryanair und Wizz ‌Air die Gunst der Stunde, um ihre Marktanteile auszubauen. Wizz-Air-Chef ⁠Jozsef Varadi bekundete im August offen Interesse an ⁠den Routen der rumänischen Staatsfluglinie TAROM. Andere potenzielle Übernahmekandidaten sind die norwegische Norse Atlantic, die bereits einen Verkauf oder eine Fusion prüft, und die polnische LOT, die seit Jahren als Übernahmeziel gilt.

Für airBaltic muss das Insolvenzverfahren nach US-Recht (Chapter 11) jedoch nicht das Ende bedeuten. Anders als bei einer klassischen Pleite ermöglicht dieses Verfahren eine Sanierung unter Gläubigerschutz. "Dies gibt ihnen einen schützenden Rahmen, um ihre Finanzen zu sanieren", sagte Analyst Strickland und verwies auf die skandinavische SAS, der auf diesem Weg die Wende gelang. Die Lufthansa, die mit zehn Prozent an airBaltic beteiligt ist, hat bereits erklärt, ihren Anteil nicht aufstocken zu wollen. Wie der Konzern sich angesichts ⁠des Insolvenzverfahrens nun positionieren wird, ließ er offen.

(Bericht von Joanna Plucinska und Gianluca Lo Nostro; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)