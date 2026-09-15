Märkte bleiben unter Druck, Anleger bleiben vor Fed-Entscheidung vorsichtig

Der DAX als auch der EuroStoxx 50 notieren am Dienstagmorgen tiefer. An den US-Märkten deutet sich ebenfalls ein schwacher Handelsstart an. Alle drei großen Indizes liegen im Minus und blicken mit Vorsicht auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank morgen. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit einem kleinen Abschlag.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des makroökonomischen Geschehens steht die morgige Zinssitzung der US-Notenbank. Am Markt wird eine weitere Straffung der Geldpolitik nahezu vollständig eingepreist. Gleichzeitig richtet sich der Blick heute auf die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone. Die jüngsten Umfragen hatten bereits auf eine Verbesserung der Stimmung signalisiert, während der Euro gegenüber dem US-Dollar zuletzt wieder leicht nachgab. Erwartet wird zudem der Empire-State-Index aus den USA, der Hinweise auf die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes liefern dürfte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt ASML in den Fokus. Die Aktie zeigt relative Stärke, nachdem bekannt wurde, dass der niederländische Halbleiterausrüster seine Produktionskapazitäten für EUV-Lithografiesysteme ab 2028 weiter ausbauen könnte. Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage aus dem KI-Sektor. Nach Angaben aus Unternehmensgesprächen reichen die aktuellen Planungen möglicherweise nicht aus, um den Bedarf der Chipindustrie vollständig zu decken.

Unter Druck steht dagegen LVMH. Der Luxusgüterkonzern leidet weiterhin unter einer verhaltenen Nachfrage insbesondere in China. Marktteilnehmer sorgen sich zudem um das Geschäft mit Mode- und Lederwaren, nachdem sich die Erholung des Luxussegments zuletzt als fragiler erwiesen hat als erhofft. Die Diskussion um Preisstrategien und die Kaufzurückhaltung vieler Konsumenten bleibt ein Belastungsfaktor für den Sektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6LHQ 22,75 23016,717228 Punkte 10,92 Open End DAX® Bear UG31J9 13,22 26638,296904 Punkte 19,03 Open End Gold Bull UR212K 5,60 4251,883424 USD 6,96 Open End Silber Bull UR20WE 2,10 60,841587 USD 26,51 Open End DAX® Bear UR00M3 7,26 25996,824439 Punkte 37,34 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UR16W7 6,45 25600,00 Punkte 21,99 16.10.2026 Allianz SE Call UG2M2Q 3,15 420,00 EUR 10,04 16.12.2026 Silber Call UN0793 0,59 65,00 USD 27.78 18.09.2026 DAX® Put UN9WEK 12,31 24600,00 Punkte 7,03 17.09.2027 DAX® Call UR1HWJ 1,57 26000,00 Punkte 38,95 09.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Long UR2BQ6 2,86 28160,789447 Punkte 30 Open End Salzgitter AG Long UN314K 5,47 34,074373 EUR 3 Open End DAX® Short UN8QUT 1,32 26457,987449 Punkte 25 Open End DAX® Long HD6QGE 0,95 22617,542713 Punkte 9 Open End Rheinmetall AG Long UN83MG 1,97 797,532186 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.