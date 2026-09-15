Zürich, 15. ⁠Sep (Reuters) - Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta hat Insidern zufolge die Unterlagen für einen Börsengang in Hongkong eingereicht. Syngenta, das vom chinesischen Staatskonzern Sinochem kontrolliert wird, erwägt dabei, mindestens fünf Milliarden Dollar einzunehmen, wie zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag sagten. ‌Der Konzern hofft demnach, die Aktienplatzierung noch Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 auf den Weg zu bringen.

Je nach Marktreaktion könnte das Volumen auf bis zu zehn Milliarden Dollar ⁠anwachsen, sagten ⁠die Insider. Damit wäre der Börsengang Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) zufolge die größte Neuemission in Hongkong seit 2010. Der dortige Markt boomt derzeit: Im laufenden Jahr wurden durch Börsengänge und Zweitnotierungen bereits 45,8 Milliarden Dollar eingenommen, gegenüber 24 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Syngenta wollte sich zu dem Vorhaben nicht äußern. "Wir kommentieren keine Marktspekulationen." Sinochem reagierte nicht ‌sofort auf eine entsprechende Anfrage. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur ‌Bloomberg über die Pläne berichtet.

Der Agrarchemiekonzern gilt schon lange als Börsenkandidat. Von einer Notierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone, wo auch viele ausländische Anleger investieren, erhofft sich Syngenta eine internationalere Aktionärsstruktur, wie Reuters ⁠Anfang Juli von Insidern erfuhr. Eine Verringerung des Anteils chinesischer Aktionäre könnte angesichts der ‌Handelsspannungen zwischen China und den USA hilfreich ⁠sein. Die USA sind ein Schlüsselmarkt für Syngenta.

Syngenta mit Sitz in Basel wurde 2017 von ChemChina für 43 Milliarden Dollar gekauft und 2021 in Sinochem eingegliedert. Damals begannen auch die Vorbereitungen für einen erneuten Gang aufs Börsenparkett. Doch ‌das Vorhaben verzögerte sich immer wieder, unter ⁠anderem weil die Behörden immer neue Anforderungen ⁠stellten und die Marktbedingungen ungünstig waren. Im März 2024 legte Syngenta die Börsenpläne an der Shanghai Stock Exchange dann auf Eis.

Zuletzt verzeichnete der Konzern einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn, nachdem er sich aus einem margenschwachen Geschäft in China zurückgezogen hatte. Im zweiten Quartal fiel der Umsatz um sieben Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn (Ebitda) sank um zwei Prozent auf eine Milliarde Dollar, währungsbereinigt ergab sich jedoch ein Plus von vier Prozent.

(Bericht von Bipasha Dey, Yantoultra, Kane Wu, ⁠Oliver Hirt und Dave Graham; bearbeitet von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)