Merz kündigt Entlastungen bei Spritpreisen an
dpa-AFX · Uhr
Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der hohen Spritpreise Entlastungen angekündigt. Merz sagte beim Unternehmertag des Handelsverbands BGA in Berlin, er sei der Meinung, «dass wir handeln müssen».
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