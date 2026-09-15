Merz kündigt Entlastungen bei Spritpreisen an

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Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der hohen Spritpreise Entlastungen angekündigt. Merz sagte beim Unternehmertag des Handelsverbands BGA in Berlin, er sei der Meinung, «dass wir handeln müssen».

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