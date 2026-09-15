Motorenbauer Deutz sammelt 179 Mio Euro frisches Kapital ein

(behebt ⁠Tippfehler im vorletzten Satz: 12,29, nicht 11,29 Euro)

München, 15. Sep (Reuters) - Der Kölner Motorenbauer Deutz hat über Nacht bei großen Investoren knapp 179 ‌Millionen Euro frisches Kapital für die nächsten möglichen Übernahmen eingesammelt. Das Unternehmen platzierte knapp 15,3 ⁠Millionen ⁠Aktien zum Preis von 11,70 Euro je Stück und erhöhte damit sein Grundkapital um zehn Prozent, wie Deutz am Dienstag mitteilte. Den Erlös wolle das Unternehmen "zur Optimierung ‌der Kapitalstruktur verwenden, um die ‌finanzielle Flexibilität im Hinblick auf künftige Wachstumschancen zu stärken", hieß es in der Mitteilung.

Deutz ist ⁠auf Einkaufstour, vor allem um sein Rüstungsgeschäft auszubauen ‌und damit sein Wachstum ⁠anzukurbeln. Zuletzt hatten die Kölner für 1,6 Milliarden Euro die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) gekauft, die Panzer und Spezialfahrzeuge für ‌die Bundeswehr und ⁠Streitkräfte in mehr als 15 ⁠Nationen entwickelt und wartet.

Der Platzierungspreis für die neuen Deutz-Aktien lag 4,8 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von 12,29 Euro vom Montag. Am Dienstag eröffneten Deutz 5,7 Prozent schwächer bei 11,58 Euro.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)