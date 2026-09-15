Rheinmetall, BAE Systems & Leonardo

Nach der Korrektur: Drei Rüstungsaktien im Check

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Rüstungsaktien stehen 2026 weiter im Fokus: Die weltweite Aufrüstungswelle erreicht neue Rekorddimensionen, doch viele europäische Rüstungstitel haben zuletzt deutlich korrigiert.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf Rheinmetall, BAE Systems und Leonardo. Dabei geht es nicht nur um hohe Auftragsbestände, sondern auch um industrielle Umsetzung, Working Capital, Cashflow-Entwicklung, politische Vergabeprozesse und die Frage, welche Unternehmen den Rüstungsboom wirklich in Gewinne umwandeln können.

Rheinmetall überzeugt operativ, kämpft aber mit Vergabeverzögerungen und einer verzögerten Cashflow-Generierung. BAE Systems punktet als defensiver Wide-Moat-Anker mit langfristigen Programmen und planbaren Free Cashflows. Leonardo befindet sich dagegen mitten in der Transformation zum margenstärkeren Elektronik- und Systemintegrator.

Welche Rüstungsaktie bietet nach der Korrektur aktuell das spannendste Chance-Risiko-Verhältnis?

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an der Rheinmetall AG (WKN: 703000) und profitiert somit von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken, stellt keine Finanzanalyse oder Anlageberatung i. S. v. Art. 20 MAR dar und wurde nach bestem Wissen, sachlich und unbeeinflusst von Eigeninteressen erstellt.

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Rheinmetall
Leonardo
BAE Systems
LEONARDO ADR 1/2/EO 4,40
BAE SYSTEMS ADR/4 LS-,025

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