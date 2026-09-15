Ostukraine: Tote nach russischem Angriff auf Slowjansk

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SLOWJANSK (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk sind ein Mann und eine Frau getötet worden. Eine weitere Frau sei verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Wadym Ljach, bei Facebook mit. Es seien drei Wohnhäuser beschädigt worden.

Den verwendeten Waffentyp nannte Ljach nicht. Slowjansk befindet sich im Gebiet Donezk und liegt etwa 15 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion./ast/DP/nas

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