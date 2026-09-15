Ostukraine: Tote nach russischem Angriff auf Slowjansk
dpa-AFX · Uhr
SLOWJANSK (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk sind ein Mann und eine Frau getötet worden. Eine weitere Frau sei verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Wadym Ljach, bei Facebook mit. Es seien drei Wohnhäuser beschädigt worden.
Den verwendeten Waffentyp nannte Ljach nicht. Slowjansk befindet sich im Gebiet Donezk und liegt etwa 15 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion./ast/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Debatte um Technologie-EntwicklungChina weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurückgestern, 08:27 Uhr · dpa-AFX
Debatte um SicherheitSicherheitsforum – Experten fordern KI-Dialog von USA und Chinaheute, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belastenBei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdheute, 13:31 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder ProblemWie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista