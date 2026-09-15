OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal European Due Diligence Report 2026: ...

Alvarez & Marsal European Due Diligence Report 2026: Private-Equity-Investoren richten Due Diligence stärker auf operative Wertsteigerung und Risiken N.Y./München (ots) - - Operational Due Diligence gewinnt an Bedeutung, da PE-Fonds mehr Sicherheit hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen suchen. - Geopolitische Risiken überholen KI-Disruption und Cyberrisiken als wichtigstes Risikofeld bei der Due Diligence vor einer Transaktion. - KI verändert Due-Diligence-Prozesse - 80 % der Befragten setzen bereits KI-Tools ein. - Vier von fünf PE-Unternehmen berücksichtigen KI inzwischen in ihren Investmentthesen als Hebel zur Wertsteigerung. Private-Equity-Investoren legen bei neuen Transaktionen zunehmend größeren Wert auf Operational Due Diligence (ODD). Geopolitische Unsicherheiten, disruptive Veränderungen durch KI und die wachsende Komplexität von Transaktionen veranlassen Investoren dazu, sowohl Wertsteigerungspotenziale als auch mögliche Abwärtsrisiken genauer zu prüfen. Das zeigt der neue European Due Diligence Report 2026 (https://www.alvarezandmarsal.com/thought-leadership/european-due-di ligence-report-2026) des weltweit tätigen Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M). Eine Befragung von mehr als 80 Private-Equity-Experten in Europa zeigt, dass Operational Due Diligence bei PE-Transaktionen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Für 79 % der Befragten ist die wachsende operative Komplexität der wichtigste Grund, eine ODD durchzuführen. Mit 57 % folgen Carve-outs, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Gerade bei diesen komplexen Transaktionen gilt es, frühzeitig zu prüfen, ob ein herausgelöstes Unternehmen eigenständig tragfähig ist, welche Funktionen neu aufgebaut werden müssen und ob ein unabhängiger Betrieb gewährleistet werden kann. Investoren richten ihren Blick zunehmend auch auf die Risiken einer Transaktion. Fast sechs von zehn Befragten gewichten Wertschutz und Wertsteigerung in der Due Diligence inzwischen gleich stark. Größtes Risikofeld ist dabei die Geopolitik. Fast 70 % sehen geopolitische Unsicherheiten als wichtigsten Prüfpunkt - noch vor KI-Disruption, Klimawandel und Cyberrisiken. "Das Investitionsumfeld ist deutlich anspruchsvoller geworden. Attraktive Märkte und solide Finanzkennzahlen allein reichen heute nicht mehr aus. Investoren müssen bereits vor einer Transaktion verstehen, wie robust ein Unternehmen operativ aufgestellt ist, ob es Veränderungen bewältigen und seine Wachstumspläne umsetzen kann. Operative Resilienz wird damit zu einem entscheidenden Faktor für den Investmenterfolg," kommentiert Dr. André Kieviet (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/andre-kieviet) , Managing Director Private Equity and Performance Improvement (PEPI) die Studienergebnisse. Due Diligence nimmt operative Resilienz stärker in den Blick Die Studie zeigt auch, dass Investoren die operative Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens bereits vor Abschluss einer Transaktion intensiver prüfen. Dazu zählen insbesondere die Abhängigkeit von Energiekosten, die Stabilität operativer Strukturen und politische Unsicherheiten. Fast 90 % der Befragten achten im Rahmen der Due Diligence verstärkt auf skalierbare Operating Models. Mehr als 40 % prüfen zudem Möglichkeiten zur Lokalisierung von Lieferketten und zum Nearshoring, um geopolitische Abhängigkeiten zu reduzieren. KI gewinnt in Due Diligence und Investmentthese an Bedeutung Über 80 % der Befragten nutzen KI bereits regelmäßig in Due-Diligence-Prozessen oder testen derzeit entsprechende Anwendungen. Zum Einsatz kommt sie unter anderem bei Vertragsanalysen, Marktinformationen, operativen Benchmarks, Risikobewertungen und Szenario-Modellen. Besonders weit sind hier große Fonds. 70 % der Tier-1-Fonds setzen KI bereits regelmäßig in der Due Diligence ein, bei Mid-Market-Fonds sind es bis jetzt 28 %. Auch in der Investmentthese spielt KI eine wachsende Rolle. Vier von fünf Befragten berücksichtigen sie bereits als potenziellen Wertsteigerungshebel und 41 % analysieren vor allem Effekte auf Automatisierung, "KI macht Due Diligence nicht nur effizienter, sondern entwickelt sich zunehmend selbst zum Werttreiber. Investoren prüfen deshalb bereits vor einer Transaktion, ob Unternehmen technologisch und operativ in der Lage sind, KI skalierbar einzusetzen und daraus messbare Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Damit wird KI zu einem wichtigen Faktor für die Investmententscheidung und die spätere Wertsteigerung," meint Simon Oertel, MD in München, der sich auf Operations Due Diligence-Arbeit fokussiert. Methodik Im ersten Quartal 2026 befragte das Marktforschungsunternehmen Statista Q im Auftrag von Alvarez & Marsal 83 erfahrene Private-Equity-Experten. Die Befragten stammen aus Investment- und Deal-Teams sowie operativen Teams von PE-Fonds in elf europäischen Märkten: Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Schweden, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Italien und Griechenland. Die untersuchten Fonds reichen von mittelgroßen Fonds mit einem Volumen zwischen 500 Millionen und einer Milliarde britischen Pfund bis hin zu Megafonds mit einem Volumen von mehr als fünf Milliarden britischen Pfund. Den vollständigen Report erhalten Sie hier (https://www.alvarezandmarsal.com/tho ught-leadership/european-due-diligence-report-2026) . Pressekontakt: PR-Agentur: HBI Communication Helga Bailey GmbH Corinna Voss M.D./Partner mailto:aandm@hbi.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6352594 OTS: Alvarez & Marsal