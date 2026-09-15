Peters rechnet fest mit CDU-Einzug in den Schweriner Landtag

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SCHWERIN (dpa-AFX) - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, geht trotz schlechter Umfragewerte von einem Einzug seiner Partei ins Parlament aus. "Ich bin sicher, dass die CDU in Mecklenburg-Vorpommern auch im kommenden Landtag vertreten sein wird und eine tragende Rolle spielen wird", sagte Peters in einer TV-Runde im NDR mit den Spitzenkandidaten von Linken, Grünen und BSW. Es brauche die CDU, die Alternativen hießen entweder eine linke Regierung aus SPD, Linken und Grünen oder eine rechtsradikale Regierung der AfD.

Gewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. Am Mittwoch treten in einem Duell beim NDR Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr Herausforderer Leif-Erik Holm von der AfD vor die Kameras.

Eine ZDF-Umfrage sah die CDU zuletzt nur noch bei sieben Prozent. Das wäre ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik. Die Linke kam demnach auf 10 Prozent, die Grünen bekamen 5 und das BSW 4 Prozent. Die AfD lag mit 37 Prozent drei Punkte vor der SPD./seb/DP/nas

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