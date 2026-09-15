Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlerfolgen der AfD

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wahlerfolgen der AfD:

"Auf kommunaler Ebene ist auch in Deutschland ansatzweise eingetreten, was in Ländern wie Schweden, Dänemark, Norwegen, der Schweiz oder Italien längst Alltag ist. An den Rechtspopulisten kommt man nicht mehr vorbei, nicht nur am Wahltag, sondern auch danach. Das gebietet der Pragmatismus des Konkreten, für das die Kommunen stehen. Auffällig ist, dass genau dort - und deshalb? - die Bäume der AfD nicht in den Himmel wachsen. (...) Die Parallele zu Schweden: Dort haben die Schwedendemokraten verloren, weil sie partout in die Regierung wollten und nicht mehr nur Zaungäste einer Minderheitsregierung sein wollten. Den Konservativen, die den Schwedendemokraten sogar Zusagen gemacht hatten, hat das nicht groß geschadet, wohl aber den Radikalen, die nun nicht mehr die pauschalen Systemkritiker geben konnten."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Treffen im Oman
Abkommen zur Straße von Hormus geplant13. Sept. · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Debatte um Technologie-Entwicklung
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurückgestern, 08:27 Uhr · dpa-AFX
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück
Künstliche Intelligenz
Anthropic wirft chinesischen Rivalen Schummelei vor11. Sept. · dpa-AFX
Anthropic
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen