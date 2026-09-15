Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu KI

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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FRANKFURT (ODER) (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu KI:

"Auf die leichte Schulter sollte man die Warnung der KI-Bosse allerdings auch nicht nehmen. Die Hacker-Angriffe von KI-Systemen auf Konkurrenzfirmen sind real und können enorme wirtschaftliche Schäden hervorrufen. Falsch wäre es jedoch - wenn sie schon reguliert werden möchten - den KI-Firmen die Regulierung selbst zu überlassen. Sie könnten versucht sein, nicht nur Gefahren einzudämmen, sondern gleichzeitig auch Marktbarrieren zu errichten, die künftige Konkurrenz klein hält, in den USA, aber auch in Europa. Gefragt wäre also die US-Regierung. Doch hat Präsident Donald Trump die Forderung bereits ohne größere Prüfung zurückgewiesen, weil er einen Nachteil gegenüber der chinesischen Konkurrenz befürchtet."/yyzz/DP/stw

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