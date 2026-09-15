"Radi und Rakete" - Söder kreiert neuen Bayern-Slogan
München, 15. Sep (Reuters) - "Vorletzte Woche Isar Aerospace und jetzt das Oktoberfest. Also: Radi und Rakete. Das ist halt Bayern."
(Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München in einer neuen Abwandlung des Slogans "Laptop und Lederhose". Das bayerische Startup Isar Aerospace hatte am 5. September die erste deutsche Trägerrakete in den Erdorbit gebracht. An diesem Samstag beginnt in München das weltbekannte Volksfest, bei dem Rettich zu den traditionellen Beilagen zählt.)
(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)