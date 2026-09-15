"Radi und Rakete" - Söder kreiert neuen Bayern-Slogan

München, ⁠15. Sep (Reuters) - "Vorletzte Woche Isar Aerospace und jetzt das Oktoberfest. Also: Radi ‌und Rakete. Das ist halt Bayern."

(Bayerns Ministerpräsident Markus ⁠Söder ⁠am Dienstag in München in einer neuen Abwandlung des Slogans "Laptop und Lederhose". Das ‌bayerische Startup Isar ‌Aerospace hatte am 5. September die erste ⁠deutsche Trägerrakete in den ‌Erdorbit gebracht. ⁠An diesem Samstag beginnt in München das weltbekannte Volksfest, bei ‌dem ⁠Rettich zu den traditionellen ⁠Beilagen zählt.)

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)