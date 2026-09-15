Rapper Macklemore nach "Free Palestine"-Rufen von Ed-Sheerans US-Tour ausgeschlossen

Washington, 14. ⁠Sep (Reuters) - Der US-Rapper und Grammy-Preisträger Macklemore ist nach pro-palästinensischen Äußerungen von der US-Tournee des britischen Popstars Ed Sheeran ausgeschlossen worden. Dies teilte Macklemore am Montag mit und verwies auf seine "Free Palestine"-Rufe während eines Konzerts am 4. September im MetLife-Stadion im Bundesstaat New Jersey. Die Messina ‌Touring Group, der Veranstalter des US-Teils von Sheerans Tournee, sagte dem Magazin "Rolling Stone", die Eigentümer der Veranstaltungsorte würden für die kommenden Termine keine Konzerte mit Macklemore im ⁠Programm zulassen.

Macklemore ⁠positioniert sich seit langem pro-palästinensisch und kritisiert das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen sowie das Vorgehen im Westjordanland. 2024 veröffentlichte er ein Lied in Solidarität zu pro-palästinensischen Aktivisten und zum Gedenken an das fünfjährige palästinensische Mädchen Hind Radschab, das von israelischen Truppen im Gazastreifen getötet worden war. Das israelische Militär hatte im August mitgeteilt, eine strafrechtliche Untersuchung ‌zu ihrem Tod eingeleitet zu haben. Menschenrechtsgruppen zufolge ‌führen solche Ermittlungen jedoch selten zu Verurteilungen.

"Ein Hauptgrund, warum ich diese Tournee überhaupt machen wollte, ist, dass ich in solchen Stadien stehen und zwei Worte sagen kann, die mir sehr am ⁠Herzen liegen: 'Befreit Palästina'", hatte Macklemore Anfang des Monats während des Konzerts gesagt. "Ich möchte, dass diese ‌Worte laut und deutlich sind, damit die ⁠Menschen vom Gazastreifen bis zum besetzten Westjordanland wissen, dass wir sie nicht vergessen haben." Der Musiker sollte dem Branchenblatt "Variety" zufolge bei acht der zehn verbleibenden Konzerte von Sheerans Tournee auftreten.

Der Interessenverband Israeli-American Council hatte zuvor eine Petition gestartet, ‌in der Sheeran aufgefordert wurde, Macklemore von ⁠der Tournee auszuschließen. Macklemore erklärte auf ⁠Instagram, der Milliardär und Besitzer des American-Football-Teams New England Patriots, Robert Kraft, habe Unterstützung bei einigen Stadionbesitzern gesammelt. Diese hätten Sheeran mitgeteilt, dass er nicht in ihren Stadien auftreten dürfe, falls Macklemore Teil der Tournee bleibe. In einer Erklärung gegenüber US-Medien teilte Kraft mit, er widme einen Großteil seiner Zeit dem Kampf gegen Hass und Antisemitismus. Er spüre "die Verantwortung, aufzustehen, wenn ich glaube, dass diese Grenze überschritten wurde".

Macklemore wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück. Die Gleichsetzung von Antisemitismus mit der Kritik ⁠am Vorgehen Israels ziele darauf ab, die israelische Verantwortung zu umgehen, erklärte der Rapper.

(Bericht von Kanishka Singh. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)