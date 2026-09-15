ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste am Tag vor US-Zinsentscheid

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen sind am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielt sich der Verkaufsdruck allerdings in Grenzen - trotz zuletzt wieder kräftig anziehender Ölpreise.

Mit 6.236,50 Punkten dämmte der EuroStoxx 50 sein Minus auf 0,38 Prozent ein. Im Tagesverlauf war der Leitindex der Eurozone zeitweise auf ein Tief seit Juli abgesackt. Auch außerhalb des Euroraums gab es diesmal Kursabschläge: Der Schweizer Leitindex SMI verlor letztlich noch 0,50 Prozent auf 13.808,87 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,37 Prozent auf 10.658,13 Punkte nach unten. Zu Wochenbeginn hatten sich beide Indizes robust gezeigt.

"Der Ölpreis bleibt hartnäckig hoch", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Gleichzeitig hat die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen die Marke von fünf Prozent erreicht - das ist Gift für Aktien." Dass die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben dürfte - wie jüngst die Europäische Zentralbank -, ist an den Finanzmärkten schon weitgehend eingepreist.

Größter Verlierer im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren am Dienstag die Aktien der Finanzdienstleister und Börsenbetreiber . Auch Bankentitel

Verkauft wurden zudem Titel von Luxusunternehmen: Hermes , LVMH und Richemont büßten 1,9 bis 2,8 Prozent ein. Hier belasteten enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Der dortige Einzelhandelsumsatz war im August unter den Erwartungen geblieben und zeugte damit von dem schleppenden Konsum in China./gl/nas

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
EURO STOXX 50
LVMH
Hermès
S
SMI
UBS
S
STOXX Europe 600
Richemont
C
CAC 40
S
STOXX Europe 600 Financial Services

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdheute, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstheute, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen