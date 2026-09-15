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S&P 500® - Schiebezone wackelt!

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Schiebezone wackelt!

Seit Anfang August bewegt sich der S&P 500® in einer auffallend engen Seitwärtsrange von lediglich gut 200 Punkten. Dadurch ergibt sich ein klassisches „Luftholen“-Setup. Aktuell rücken aber wichtige Unterstützungen in den Fokus: Gemeint ist zunächst die Unterkante der angeführten Range. Technisch wird diese Zone durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 7.610 Punkten) sowie das alte Rekordniveau vom Juni bei 7.621 Punkten zusätzlich untermauert. Eine besondere Brisanz verleiht dieser Signalzone die Konstellation bei den Bollinger Bändern: So ist der Abstand zwischen den Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators auf historische Tiefstände zusammengeschmolzen. In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Vola-Impuls. Der Bruch der Kernunterstützung bei 7.600 Punkten dient dafür als Trigger. Auf der Unterseite besteht eine weitere tragfähige Haltezone im Bereich von 7.200 Punkten, wo das Junitief (7.238 Punkte) mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 7.167 Punkten) zusammenfallen. Auch unter saisonalen Gesichtspunkten könnten die nächsten Wochen etwas holpriger werden. Da sich zusätzlich die Marktbreite eintrübt (siehe Analyse oben), überwiegen kurzfristig die Risiken.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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