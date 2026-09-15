Sabotage an Schienennetz in den Niederlanden

Amsterdam, 15. ⁠Sep (Reuters) - Gezielte Sabotageakte haben den Zugverkehr in den Niederlanden weitgehend lahmgelegt. Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers ProRail entdeckten am Dienstag an mehr als 20 Stellen Rohre, die an den Gleisen befestigt waren. Die Vorfälle ereigneten ‌sich vor allem in ländlichen Gebieten im Zentrum und im Osten des Landes. Der Zugverkehr in der Nähe der Blockaden wurde ⁠komplett ⁠eingestellt. Zudem kam es im gesamten Netz zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Auch Verbindungen nach Deutschland waren betroffen.

Es seien dort absichtlich platzierte Materialien entdeckt worden, teilte ProRail mit. Das Unternehmen stufe dies als Sabotage der Eisenbahninfrastruktur ein. Die Hintergründe und das Motiv ‌der Taten blieben zunächst unklar. Der niederländische ‌Geheimdienst AIVD nahm gemeinsam mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass die ICE-Linie 77 zwischen ⁠Amsterdam und Berlin von den Störungen betroffen sei. Die Züge endeten ‌vorzeitig in Rheine, erklärte ein Sprecher ⁠des Konzerns. Zwischen Rheine und Amsterdam sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Eine Prognose für das Ende der Einschränkungen gebe es noch nicht.

Die Sabotageakte ereigneten sich am ‌Tag der Thronrede von König ⁠Willem-Alexander, mit der am Dienstagnachmittag das ⁠neue Parlamentsjahr und die Haushaltspläne für das Jahr 2027 vorgestellt werden sollten. Die Budgetpläne hatten in den vergangenen Monaten breite Proteste von Gewerkschaften und Landwirten ausgelöst. Bauern hatten zudem für Dienstag eine Demonstration in Den Haag angekündigt. Die Sabotage an den Gleisen beeinträchtigte neben dem Bahnverkehr auch den Straßenverkehr, da mehrere Bahnübergänge geschlossen bleiben mussten.

(Bericht von Charlotte Van Campenhout, Bart ⁠Meijer und Mart Fiorin, Mitarbeit Christian Krämer; Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)