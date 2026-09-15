SMA Solar: Vorstandsvorsitzender krank - Heyden übernimmt vorerst

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar , Jürgen Reinert, fällt in den kommenden Wochen krankheitsbedingt aus. Das Unternehmen werde vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt, teilte der Photovoltaik-Spezialist am Dienstag in Niestetal mit. Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernehme bis auf Weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben Reinerts als Sprecher, hieß es./nas/jha/

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