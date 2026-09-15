Söder erwartet CDU-Rückendeckung für Merz

(Vervollständigt Söders ⁠Zitat am Ende des ersten Absatzes)

München, 15. Sep (Reuters) - Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich erneut hinter Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz gestellt und erwartet dies nach eigenen Worten auch von der Spitze der ‌Schwesterpartei. Auf die beiden Fragen, ob Merz der Richtige sei, die AfD zu stellen und die Menschen bei ihren Sorgen ⁠abzuholen, und ⁠ob er davon ausgehe, dass Merz am Sonntag vom CDU-Präsidium Rückhalt zum Weiterregieren bekomme, antwortete Söder am Dienstag in München: "Ja, bin ich. Und ja, glaube ich. Also, ich bin der Überzeugung - und ja, glaube ich, dass er Rückendeckung bekommt."

Der bayerische Ministerpräsident ‌äußerte sich bei einer Pressekonferenz nach der ‌wöchentlichen Sitzung des bayerischen Kabinetts. Zu Gast war Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), um mit der Landesregierung über außenpolitische und außenwirtschaftliche Aktivitäten des Bundes und ⁠Bayerns zu sprechen. Angesprochen auf die Debatte in der schwarz-roten Koalition ‌im Bund über den Wahlerfolg ⁠der AfD in Sachsen-Anhalt, verlangten Söder und Wadephul eine Fortsetzung der Reformagenda.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Koalition den gemeinsamen Willen hat, diese Phase jetzt durchzustehen und in ‌der Tat die Projekte anzugehen, ⁠die von uns gefordert sind", ⁠sagte Wadephul. "Die Rente ist ja nur das prominenteste Projekt davon. Und das werden wir unter Führung des Bundeskanzlers machen. Er ist dafür gewählt." Söder forderte ein Ende der Personaldebatten. "All diese Diskussionen, die jetzt in Berlin geführt werden, nutzen nicht dem Land", sagte der CSU-Chef. Der "Feind" für die Demokratie seien das Weltbild und die Geschichtsidee, die die AfD vertrete.

(Bericht von Jörn ⁠Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)